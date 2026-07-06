El masajista de Rivas también grabó sin permiso a pacientes con las que practicaba sexo consentido en la consulta

El masajista de Rivas Vaciamadrid que ha sido enviado a prisión provisional por nueve agresiones sexuales a pacientes, dos de ellas menores, y grabar desnudas a 131 mujeres y niñas en su consulta, también grababa sin permiso a otras pacientes que eran amantes suyas, con las que mantenía sexo en la consulta del centro de terapias alternativas Kukai de la localidad madrileña.

«Entre los videos hallados por la Guardia Civil, en algunos de ellos el investigado mantiene relaciones sexuales en la consulta con las pacientes, no constando el consentimiento para ser grabadas por las mismas», explica el auto que ordena el envío a prisión del masajista detenido.

Algunas de esas pacientes con las que el masajista mantenía sexo de forma consentida y a las que grababa durante el acto, ya han sido informadas por la Guardia Civil de su situación y se les ha ofrecido la posibilidad de iniciar acciones legales.

Otras de esas pacientes que fueron grabadas desnudas manteniendo sexo con su masajista todavía no han sido llamadas a declarar por los investigadores que continúan con el ingente trabajo de analizar los 1.600 vídeos de pacientes desnudas que grabó el acusado durante los últimos años.

El masajista de Rivas tenía 1.600 vídeos

La juez del caso decidió la apertura de una pieza secreta para que la Guardia Civil se dedicara al análisis de todo el material que se halló en el teléfono móvil y en el material informático del masajista Ricardo M. Así se han encontrado, de momento, un total de 1.600 vídeos de pacientes desnudas.

En los últimos meses, la Guardia Civil ya ha conseguido identificar a 131 mujeres y niñas a las que el masajista de Rivas grabó desnudas sin su consentimiento.

De todas éstas, la Guardia Civil ya ha llamado a 32 víctimas para tomarles declaración y hacerles el ofrecimiento de acciones legales.

Según el auto del Juzgado de Instrucción: «De las actuaciones practicadas resultan indicios de la comisión de al menos 9 delitos de agresión sexual, dos de ellos menores de edad, y 30 delitos contra la intimidad, sin perjuicio de lo que pueda resultar una vez se vea qué sucede con las otras 100 mujeres y niñas».

La titular del juzgado que investiga el caso considera los vídeos grabados por el masajista como una prueba irrefutable, ya que el detenido entregó voluntariamente su teléfono delante del secretario judicial y en presencia de su abogado y se llevó a cabo un registro de su domicilio con todas sus garantías.

El letrado de la acusación, Alberto Martín de Abogados Madrid 3.000, confirma que las posibilidades de defensa del investigado se reducen con cada vídeo que grabó: «Se ve perfectamente que las víctimas ignoran que les estaban grabando con fines obscenos y que él era totalmente consciente, ya que en muchos mira a cámara y hace gestos inequívocos».