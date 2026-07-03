Prisión para un masajista de Rivas (Madrid) por agresión sexual y grabar desnudas a 131 pacientes

Un fisioterapeuta de una clínica de Rivas Vaciamadrid ha estado grabando de forma oculta a sus pacientes desnudas, un total de 131 mujeres, mientras les hacía masajes. El agresor, de 60 años, ha sido detenido por la Guardia Civil y enviado a prisión provisional por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arganda del Rey, acusado de delitos contra la intimidad y de agresión sexual a varias de esas pacientes.

Fuentes de la Guardia Civil confirman que el detenido, regente de un centro de masajes en la localidad de Rivas Vaciamadrid, grababa con una videocámara a sus clientes sin su consentimiento, cuando estos se desnudaban para recibir tratamiento. Varias víctimas le han denunciado por agresión sexual.

La investigación se inició tras la denuncia de una clienta, quien se percató de la existencia de una videocámara. A partir de ahí, los guardias detuvieron al masajista, localizaron la cámara e intervinieron todo su material informático, que hasta el momento ha descubierto vídeos de 131 afectadas diferentes.

Le imputan también agresión sexual

La Guardia Civil ha puesto en conocimiento de las 131 mujeres la existencia de las mencionadas grabaciones y les ha hecho el ofrecimiento de acciones legales correspondiente.

Los investigadores continúan analizando imágenes y, de momento, además de imputarle por los delitos de vulneración de intimidad de las mujeres por grabar de forma encubierta, se le ha imputado también un delito de agresión sexual en varios casos.

Tras ser puesto a disposición judicial por la Guardia Civil, el Juzgado de Instrucción número 3 de Arganda del Rey (Madrid) dispuso el ingreso en prisión provisional del masajista, gracias a la insistencia de uno de los abogados de la acusación, el letrado Alberto Martín del despacho Abogados Madrid 3.000.