Envían a prisión al asesino del político ucraniano, Andrei Portnov, tiroteado frente a un colegio de Pozuelo de Alarcón

Las autoridades de Alemania han entregado a España al autor del asesinato del político ucraniano prorruso Andréi Portnov, exasesor del expresidente Víktor Yanukóvich, tiroteado tras dejar a sus hijos en un colegio en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón en mayo de 2025. Un asesinato con la marca del crimen organizado ucraniano.

El presunto autor del homicidio es un hombre de 45 años y nacionalidad ucraniana, Oleksandr Azizov, fue detenido el pasado 25 de febrero en Alemania en la localidad de Heinsberg (Alemania). Allí, le identificó la Policía Nacional, que posteriormente solicitó al Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón una Orden Europea de Detención y otra Orden Europea de Investigación para poder detenerle y registrar su domicilio.

Tras las gestiones pertinentes, el arrestado ha llegado a España este miércoles en un vuelo acompañado de varios agentes de la Policía Nacional y, tras pasar a disposición judicial, ha sido enviado a prisión provisional.

Su hermano y su novia

El detenido ya está en la prisión de Soto del Real, en Madrid, a donde ha sido enviado por el juzgado que entiende del caso. Sin embargo, su hermano Vieli y su novia Yuliia se encuentran en paradero desconocido.

La Policía les busca por su participación en el crimen, dándole cobertura al ejecutor de los disparos, ahora detenido y encerrado en España.

Asesinado al dejar a sus hijos en el colegio

Portnov fue asesinado de varios tiros en la espalda y en la cabeza el 21 de mayo de 2025 tras dejar a sus hijos en el Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón en Madrid. Desde entonces, la Policía buscaba a tres presuntos implicados en el crimen, entre ellos el tirador que dejó nueve casquillos en el escenario del asesinato antes de huir.

La víctima, muy señalada por su posición prorrusa, fue acusada de usar su influencia para comprar jueces de su país y echar por tierra todas las iniciativas de reforma política en Ucrania.