Una caída de tensión deja sin teléfono y ordenadores a la Guardia Civil en toda España desde hace 10 horas
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La Guardia Civil todavía desconoce el alcance del problema y las comandancias afectadas
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La Guardia Civil sufre desde primera hora de esta mañana de jueves una incidencia grave que ha dejado al cuerpo de seguridad sin servicio telefónico fijo ni sistemas informáticos en gran parte de su demarcación.
Fuentes del cuerpo explican que una bajada repentina de tensión eléctrica ha desencadenado un fallo generalizado en las herramientas básicas del Instituto Armado.
El fallo eléctrico generalizado está impidiendo que las diferentes unidades de la Guardia Civil utilicen las herramientas indispensables en su trabajo diario, como es la consulta en las bases de tráfico o en las de antecedentes penales.
Los guardias están prácticamente incomunicados del exterior y se coordinan entre sí gracias a las emisoras de radio porque el sistema telefónico no funciona, salvo las líneas de emergencias asociadas al teléfono de emergencias del 062.
El fallo continúa a las 18:00 horas
El incidente aún no ha podido ser resuelto a las 18:00 horas, ya pasadas diez horas desde su inicio a primera hora de la mañana.
A media tarde de este jueves, todavía se desconoce el alcance exacto de la caída de los sistemas, ni si ha afectado a la totalidad de las comandancias de la Guardia Civil en España.