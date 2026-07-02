Hallan el cadáver de una mujer en un pozo de Málaga y detienen a su pareja y dos cómplices por el asesinato

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional se ha resuelto con la detención de tres personas tras el hallazgo este miércoles, en un pozo del Rincón de la Victoria (Málaga), del cadáver de una mujer de 35 años, desaparecida desde el pasado mes de marzo.

Los detenidos son la pareja de la víctima y las otras son dos personas de su entorno. El primero ya ha confesado parcialmente el crimen de la mujer y se investiga si la participación de los otros dos detenidos fue más allá de ayudar al primero a encubrir el crimen y ocultar el cadáver.

La subdelegación del Gobierno en Málaga ya ha confirmado que el crimen se investiga como violencia machista, a través de un mensaje en redes sociales: «Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno estamos recabando datos en relación con el asesinato por presunta violencia de género de una mujer cuyo cuerpo ha sido hallado esta mañana en Rincón de la Victoria».

«No podemos permitir que la violencia machista siga destrozando vidas e infligiendo tanto dolor», ha confirmado en otro mensaje en X el subdelegado del Gobierno, Javier Salas.

El cadáver de Cristina en el pozo

El cuerpo de la víctima, una mujer de 35 años llamada Cristina y madre de una niña, fue hallado este 1 de julio en un pozo de una finca rural del Rincón de la Victoria.

Ahí arrancó una investigación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que desencadenó rápidamente la detención de la pareja de la mujer, desaparecida desde el pasado mes de marzo.

Los investigadores esperan ahora el resultado de la autopsia, que se le practicará en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, para avanzar en la investigación que ha sido declarada bajo secreto de sumario.

De confirmarse como un crimen machista, sería el tercero en la provincia de Málaga en lo que va de año.