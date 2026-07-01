AGRESIONES SEXUALES

Se fuga el empleado de un geriátrico acusado de violar a una anciana con Alzheimer durante 8 meses en Madrid

El violador, de origen peruano, le confesó los hechos a la compañera de trabajo que le sorprendió en plena agresión

"Entiéndame, somos hombres", le dijo al director de la residencia de ancianos antes de fugarse

Detenido por agresión sexual a dos jóvenes en Barajas (Madrid) un inmigrante angoleño reincidente e ilegal

La misteriosa terapeuta de los Andic declara tres horas y se salva de que la imputen en la causa

Roba a 13 ancianos, el juez lo deja libre y al salir del juzgado lo detienen otra vez acusado de más robos

empleado, violador, anciana, fuga, residencia de ancianos, Madrid, sucesos
La juez señala a la residencia como responsable subsidiario.
Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".

Un violador, empleado de una residencia de ancianos de Madrid, se ha fugado antes de que le detengan por violar durante ocho meses a una anciana de 83 años que padecía Alzheimer y estaba ingresada en el geriátrico de San Chinarro (Madrid) en el que trabajaba.

El agresor, de origen peruano y 57 años de edad, le confesó los hechos a otra trabajadora que le sorprendió en plena agresión sexual a la anciana y le prometió «no volver a hacerlo».

Lamentablemente, la trabajadora tardó dos días en comunicarle el asunto a la dirección del centro: «No tenía pruebas y me daba miedo perder mi trabajo», y cuando desde la residencia de ancianos alertaron a la Policía, el violador peruano había desaparecido; se cree que fugado a su país de origen.

Los hechos tuvieron lugar el 27 de julio del año 2025 en la residencia de ancianos Bouco del barrio de San Chinarro, tal y como adelanta ABC.

Esa noche, una trabajadora escuchó gritar a la anciana en un baño que no era el de su habitación, acudió y sorprendió al violador en plena agresión sexual.

El cuidador de la residencia le confesó a su compañera que llevaba ocho meses violando a la anciana y le prometió que «no volvería a hacerlo». La trabajadora tardó dos días en denunciar los hechos ante la dirección del centro, aunque tenía sospechas desde hacía semanas, dijo un día después a la Policía.

«Somos hombres, no diga nada»

La residencia denunció el caso y los agentes fueron a detener al violador, pero este se había esfumado, alertado sin querer por la dirección del centro, que le llamó para despedirle antes de que la policía fuera a por él.

En esa llamada, el violador le dijo a su jefe a modo de disculpa que «había sido un error que no iba a volver a ocurrir, ya que dimitía de su puesto y que le comprendiera porque todos somos hombres, que quede esto entre nosotros, por favor»; fueron sus últimas palabras antes de fugarse.

Ahora, el juzgado de Madrid que instruye el caso ha ordenado su busca y captura y de paso ha citado a la Residencia de Ancianos como responsable civil subsidiaria en el caso.

Lo último en Sucesos

Últimas noticias