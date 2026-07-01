Se fuga el empleado de un geriátrico acusado de violar a una anciana con Alzheimer durante 8 meses en Madrid

Un violador, empleado de una residencia de ancianos de Madrid, se ha fugado antes de que le detengan por violar durante ocho meses a una anciana de 83 años que padecía Alzheimer y estaba ingresada en el geriátrico de San Chinarro (Madrid) en el que trabajaba.

El agresor, de origen peruano y 57 años de edad, le confesó los hechos a otra trabajadora que le sorprendió en plena agresión sexual a la anciana y le prometió «no volver a hacerlo».

Lamentablemente, la trabajadora tardó dos días en comunicarle el asunto a la dirección del centro: «No tenía pruebas y me daba miedo perder mi trabajo», y cuando desde la residencia de ancianos alertaron a la Policía, el violador peruano había desaparecido; se cree que fugado a su país de origen.

Los hechos tuvieron lugar el 27 de julio del año 2025 en la residencia de ancianos Bouco del barrio de San Chinarro, tal y como adelanta ABC.

Esa noche, una trabajadora escuchó gritar a la anciana en un baño que no era el de su habitación, acudió y sorprendió al violador en plena agresión sexual.

El cuidador de la residencia le confesó a su compañera que llevaba ocho meses violando a la anciana y le prometió que «no volvería a hacerlo». La trabajadora tardó dos días en denunciar los hechos ante la dirección del centro, aunque tenía sospechas desde hacía semanas, dijo un día después a la Policía.

«Somos hombres, no diga nada»

La residencia denunció el caso y los agentes fueron a detener al violador, pero este se había esfumado, alertado sin querer por la dirección del centro, que le llamó para despedirle antes de que la policía fuera a por él.

En esa llamada, el violador le dijo a su jefe a modo de disculpa que «había sido un error que no iba a volver a ocurrir, ya que dimitía de su puesto y que le comprendiera porque todos somos hombres, que quede esto entre nosotros, por favor»; fueron sus últimas palabras antes de fugarse.

Ahora, el juzgado de Madrid que instruye el caso ha ordenado su busca y captura y de paso ha citado a la Residencia de Ancianos como responsable civil subsidiaria en el caso.