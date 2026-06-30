La misteriosa terapeuta de los Andic declara tres horas y esquiva que la imputen en la causa

La misteriosa terapeuta de la familia Andic, Julia L., ha declarado como testigo durante casi tres horas ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número cinco de Martorell (Barcelona) que investiga a Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango.

La magistrada la consideraba sospechosa de participar en el supuesto homicidio de Isak Andic y vertió toda su desconfianza hacia la terapeuta en un auto en el que ordenaba a los Mossos d’Esquadra investigar «la participación de terceras personas» en el homicidio, además del hijo de la víctima.

Sin embargo, la terapeuta entró a declarar como testigo ante la juez y ha salido con la misma conducción, eludiendo una posible imputación de la juez como presunta participante en el supuesto homicidio de Isak Andic.

La terapeuta sospechosa

La juez quería aclarar si, como dicen los investigadores, la terapeuta presionó a Isak Andic durante la terapia que seguían con ella padre e hijo para mejorar su relación.

En concreto, la instructora señala a la terapeuta por supuestamente presionar a la víctima para que le diera un adelanto millonario de su herencia a su hijo Jonathan Andic.

La terapeuta, sin embargo, ha negado cualquier tipo de presión y ha enmarcado todos los mensajes que se han utilizado para señalarla y para argumentar la presunta culpabilidad de Jonathan, en la dinámica propia de la terapia y en su contexto adecuado.

«Otra vez falta contexto»

Fuentes del entorno de Jonathan Andic no han querido profundizar en las informaciones que acusan a la terapeuta de amenazar a la víctima antes de su muerte para que le entregara dinero a su hijo. «Una vez más, se filtran determinados párrafos para señalar como culpable a Jonathan, y una vez más falta contexto para explicarlo».

Hoy también han declarado los dos excursionistas que socorrieron a Jonathan Andic en diciembre de 2024 cuando su padre se despeñó durante la caminata de ambos en la montaña de Montserrat.

«Bloqueado y en estado de shock»

Era la primera vez que los dos testigos directos que socorrieron a Jonathan Andic tras la muerte de su padre hablaban durante la investigación, ya que el día de los hechos, ni durante los 18 meses siguientes, los Mossos d’Esquadra los localizaron para tomarles declaración.

Ahora, ante la juez, los dos excursionistas han contado que encontraron a Jonathan Andic minutos después de la tragedia, cuando estaba hablando con los servicios de emergencias pidiendo ayuda para socorrer a su padre.

Según los excursionistas, Jonathan estaba «bloqueado, afectado y en estado de shock»; de hecho, tuvieron que tomar su móvil y continuar ellos la llamada a los servicios de emergencias para darles de forma correcta y clara las coordenadas de la tragedia.