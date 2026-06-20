El entorno de Jonathan Andic acusa a los Mossos de ocultar 39 segundos que demuestran que Isak sufrió una caída

El entorno de Jonathan Andic, investigado por el homicidio de su padre Isak -fundador de Mango-, ha acusado a los Mossos d’Esquadra de ocultar un intervalo de 39 segundos en los datos del teléfono móvil de la víctima, que equivale a dos pasos y encaja en la secuencia temporal de caída y muerte de Isak Andic. Así se lo han detallado a OKDIARIO.

En el informe de los datos extraídos de las aplicaciones del teléfono de la víctima, los Mossos insisten en las supuestas contradicciones entre los hechos y las declaraciones de Jonathan Andic. La familia las rebate una por una para evitar que el relato mediático condene por adelantado al hijo del fundador de Mango.

Según los Mossos, Jonathan dijo que su padre pudo caerse mientras hacía fotografías durante el paseo por la montaña. La Policía encontró el teléfono en el bolsillo del pantalón de la víctima, y los datos demuestran que no hizo fotos justo en el momento de la caída.

La víctima sí hizo fotos antes de caer

El entorno de Jonathan replica de inmediato: «Jonathan Andic nunca ha esgrimido la distracción de su padre para hacer fotos como causa de la caída. La refirió más bien como causa de que el padre estuviera rezagado». Además, el informe de los Mossos sí dice que diez minutos antes del presunto momento de la caída, Isak hizo varias fotos y un vídeo.

El informe de los Mossos también explica, para acusar a Jonathan Andic de empujar a su padre al vacío, que justo en el momento del accidente Isak Andic estaba parado y, por tanto, no se resbaló o sufrió una caída accidental.

«Los Mossos ocultan 39 segundos»

La respuesta de la familia a esta nueva filtración de los informes acusatorios contra Jonathan Andic ha sido aún más dura en este aspecto: «La secuencia de 39 segundos sin movimiento armónico registrado, dos pasos, que la investigación obvia en sus cálculos, y caída, es una secuencia compatible con el accidente de Isak Andic».

«Una vez más estamos ante una manipulación de los investigadores policiales. Suprimir los dos pasos lo altera todo y es una muestra patente de tendenciosidad y sesgo. Estos dos pasos dan espacio y secuencia al tropiezo y a la caída accidental», denuncia la familia de la víctima y de su hijo investigado por homicidio.

El entorno de Jonathan Andic va más allá y acusa a los Mossos de tergiversar sus propios informes: «El informe de la Unidad de Intervención de Montaña, tras un análisis de cómo pudo producirse la caída accidental, llega a una conclusión principal: No se pueden determinar las causas que generan la caída ni la participación de otras personas en el desarrollo de los hechos causantes de la muerte».

«En referencia a los simulacros de precipitación realizados en el camino, muro y pendiente, por donde se precipitó el Sr. Andic el día de los hechos: ninguno de los resultados es concluyente para determinar la forma en que se precipitó el Sr. Andic», esto dice textualmente uno de los informes que consta en la causa judicial y así lo recuerda el entorno del acusado.

La conclusión de la familia de la víctima y de su hijo, acusado del homicidio del primero, es aún más dura con la investigación: «Apreciamos cómo existe una voluntad clara, en forma de goteo de informaciones, para que la opinión pública no olvide las hipótesis de la acusación que pesa contra Jonathan Andic, por más que la misma Instrucción de los Mossos reconozca en sus atestados e informes que muchos indicios no son concluyentes».

«La labor de los investigadores es aportar análisis, indicios o pruebas en toda instrucción, no realizar atestados valorativos e interpretativos, una función que recae en el juez. Parece que hay cierto esmero en erosionar la reputación del acusado, difundiendo un relato para generar un determinado estado de opinión», terminan afirmando.