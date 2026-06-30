Los excursionistas que ayudaron a Jonathan Andic declaran que «estaba bloqueado y en shock» tras la caída de su padre

«Bloqueado, afectado y en estado de shock», así se encontraron dos excursionistas a Jonathan Andic minutos después de la caída mortal de su padre cuando ambos caminaban por la montaña de Montserrat. Se trata de su primera declaración, porque los Mossos d’Esquadra no les tomaron declaración ni cuando sucedieron los hechos, ni durante los meses de investigación que les han llevado a acusar de homicidio al hijo de Isak Andic.

Los dos excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic, acusado de matar a su padre empujándolo al vacío, han abierto hoy la rueda de declaraciones ante la juez del caso, que se prolongará durante esta semana y contará con los testimonios de la misteriosa terapeuta de los Andic o de la viuda de la víctima.

Se trata de dos senderistas que realizan esa ruta anualmente y que ese día se encontraron con Jonathan Andic mientras hablaba por teléfono con los servicios de Emergencias pidiendo ayuda. A ellos les dijo que iba caminando delante de su padre cuando escuchó movimiento de piedras y cayó en la cuenta de que Isak se había despeñado.

Su relato coincide con el de Jonathan

Los dos testigos han contado que, debido al estado en el que se encontraba Jonathan Andic, uno de ellos tuvo que continuar la conversación de Jonathan por teléfono con el servicio de Emergencias para darle las coordenadas del lugar. Luego, se vieron obligados a acompañar a Jonathan Andic hasta las escaleras del aparcamiento, donde estaban los bomberos preparando el rescate de su padre.

Estos testigos también han explicado a la juez del caso que en la zona en la que Isak Andic sufrió la caída mortal hay un terraplén en el que, «si pierdes la línea», te puedes caer porque no hay lugar al que agarrarse.

Los dos excursionistas recibieron la citación judicial para declarar la semana pasada, más de 19 meses después de los hechos y a pesar de que su testimonio es de gran relevancia para confirmar si su testimonio coincide con la versión del investigado, algo que han refrendado hoy ante la juez del caso.