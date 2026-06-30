Graban un nuevo atraco a tiros en otra joyería de un centro comercial de Madrid (Pinto) en pleno horario comercial

Las bandas de atracadores están desatadas en la Comunidad de Madrid; ahora le ha tocado el turno a otra joyería de un centro comercial del municipio de Pinto y de nuevo en pleno horario comercial este lunes por la tarde. Al mismo tiempo, otra banda de atracadores ha asaltado el Cash Converters en un centro comercial de Alcorcón, en un robo frustrado por los trabajadores.

La tarde de atracos violentos en Madrid ha arrancado en el centro comercial Plaza Éboli de Pinto. Allí, una banda de al menos tres encapuchados armados con pistolas ha asaltado la joyería Roselin en pleno horario comercial y sembrando el pánico entre los clientes.

Tras el robo a punta de pistola, los atracadores han escapado disparando al aire sin importarles los cientos de personas que en ese momento se encontraban en ese centro comercial y se han subido en un Mercedes gris apretando el acelerador por la carretera M-506. El coche lo habían robado en el Paseo de Extremadura de Madrid poco antes, encañonando a su propietario con un revólver.

Al mismo tiempo, otra banda de atracadores estaba asaltando un Cash Converters de un centro comercial de Alcorcón. Los encapuchados han sido puestos en fuga por los empleados de la tienda que se han enfrentado a ellos, obligando a los delincuentes a escapar en un BMW de color negro.

Bandas de atracadores arrasan Madrid

No hay semana en Madrid sin varios atracos violentos y con armas de fuego, destacando los últimos cometidos en el interior de centros comerciales, y en. horario comercial, con el peligro que supone para la clientela.

Solo hace unos días que la Policía Nacional acabó con una de esas bandas, la «banda del Vaticano», atracadores así conocidos porque se disfrazaron de cura y de monja para dar uno de sus golpes durante la visita del Papa a Madrid.

Atracadores peruanos ilegales en España

Ese fue su último gran asalto. Un vecino que pasaba delante de la joyería situada en Usera sospechó al ver a una monja con las uñas pintadas de rosa en la joyería y alertó a la Policía.

Los policías del Grupo XIII de la Brigada de Policía Judicial los sorprendieron en pleno asalto, y días después detuvieron hasta el último integrante de la banda. Todos eran delincuentes peruanos, en situación ilegal en España, y algunos de ellos habían solicitado la regularización. Se les acusa de seis atracos, uno frustrado a un banco y otros cinco a joyerías en los que amasaron un botín de más de tres millones de euros.

Los policías estaban inmersos en la investigación de al menos dos bandas más de atracadores de joyerías antes de sumar estos dos nuevos asaltos en Madrid.