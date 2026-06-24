Cae una banda de ladrones de cajas fuertes de bancos por siete asaltos en Madrid, Toledo y Guadalajara

Las viejas bandas de aluniceros de Madrid no se destruyen, se transforman en ladrones de cajas fuertes de bancos y terminan desmanteladas y en la cárcel. Es el caso de la última banda, seis delincuentes españoles con multitud de antecedentes, detenidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional y acusados de siete asaltos a bancos de Madrid, Toledo y Guadalajara.

Los seis ladrones detenidos se hacían pasar además por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para cometer robos con violencia haciendo uso de armas de fuego, placas, emblemas y chalecos policiales.

Para cometer los robos, usaban vehículos de alta gama que previamente habían sustraído, a los que les colocaban matrículas falsas o duplicadas que ellos mismos fabricaban. Con ellos, se trasladaban a los bancos ubicados en pueblos pequeños y de madrugada, inutilizaban las medidas de seguridad de las entidades bancarias, cortando el cableado o usando inhibidores de frecuencia.

Usaban una pinza hidráulica

Una vez en el interior del banco, los ladrones utilizaban pinzas hidráulicas con las que, en escasos minutos, desencajaban la caja fuerte, para introducirla en el vehículo previamente robado y huir del lugar rápidamente. De esta manera, llegaron a sustraer 132.000 euros en una sola noche.

La investigación comenzó el pasado mes de enero tras tener conocimiento de la comisión de una serie de robos cometidos en entidades bancarias en los que el nexo de unión era la utilización de una pinza hidráulica para acceder a la sucursal y arrancar los anclajes de la caja fuerte.

Todos habían sido cometidos durante el mes de enero, llegando a perpetrar dos robos en la misma noche, hasta en dos ocasiones distintas, cuando el primero resultaba frustrado. Así, llegaron a obtener más de 300.000 euros en efectivo.

Los investigadores también descubrieron que este mismo grupo había sido responsable de un robo cometido en el mes de abril en un establecimiento de compra-venta de oro en la provincia de Alicante, del que obtuvieron un botín de más de 100.000 euros.

Además, se les atribuye la comisión de un robo con violencia y detención ilegal en Pontevedra en el que hicieron uso de chalecos y prendas de vestir para hacerse pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y utilizaron placas emblema y armas de fuego.

Finalmente, tras la investigación llevada a cabo en coordinación con Guardia Civil, se logró la identificación de todos los integrantes de este grupo criminal. El pasado día 20 de mayo, se llevó a cabo la última fase de este operativo, con ocho entradas y registro en domicilios y naves de Madrid, Toledo y Barcelona.

En los registros se intervinieron numerosos útiles, dispositivos y herramientas especializadas para cometer robos en establecimientos y vehículos, armas de fuego, munición, troqueladora de matrículas, prendas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, placas emblema, llaves de vehículos sustraídos, joyas, relojes de gran valor, caretas y vehículos de alta gama.

Por todo ello, se detuvo a los seis ladrones, antiguos aluniceros del sur de Madrid, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, robo de vehículo, falsedad documental y usurpación de funciones.