Graban el robo violento de un reloj a un anciano y a los ladrones huyendo en bici por la Castellana en Madrid

Son las imágenes del violento robo de un reloj de lujo a un anciano en el paseo de la Castellana (Madrid) y a plena luz del día. Los dos ladrones siguieron a la víctima durante una considerable distancia, incluso dentro de una iglesia a la que la víctima fue a misa, y cuando el hombre salió se abalanzaron sobre él y le arrebataron el reloj valorado en 30.000 euros.

La víctima, de avanzada edad, resultó lesionada; los ladrones acabaron capturados por la Policía Nacional 16 días después y, lo más difícil, el reloj fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario.

Las cámaras de seguridad grabaron el robo del reloj de lujo el pasado día 23 de mayo alrededor de las 12:30 de la tarde. Los ladrones localizaron a la víctima, un hombre mayor que portaba un reloj de lujo valorado en 30.000 euros y le siguieron durante un buen rato.

Siguieron a la víctima incluso en misa

Los ladrones incluso llegaron a entrar dentro de la parroquia del Santísimo Cristo de la Salud, en la calle Ayala, detrás de su víctima. Esperaron a que el hombre asistiera a la misa y, cuando salió, le asaltaron en pleno Paseo de la Castellana para quitarle un reloj valorado en 30.000 euros.

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron a uno de los ladrones asaltando al anciano y retorciéndole el brazo para arrancarle el valioso reloj. El anciano sufrió una lesión en el hombro y perdió la joya.

Los ladrones huyeron en Bicimad

Sin embargo, los especialistas de la Policía Nacional comenzaron la investigación con ayuda de las cámaras. Así dieron con el ladrón, descubrieron que había huido en una bicicleta de Bicimad y que tenía un cómplice.

El día nueve de junio, 17 días después del robo, los policías los detuvieron a ambos como supuestos responsables de un delito de robo con violencia. Durante el arresto, los agentes localizaron el reloj sustraído escondido entre las pertenencias de uno de los detenidos.

Además, uno de los sospechosos trató de identificarse con documentación falsa, por lo que también se le atribuye un delito de falsedad documental. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión para uno de los dos arrestados, en concreto para el que ejecuta el tirón del reloj.