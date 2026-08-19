Una soltera de ‘First Dates’, contundente con su cita tras piropear a Lidia Santos: «Pues lánzate»

No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional, puesto que cada vez son más los solteros que deciden poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Lupe, una soltera que llegaba desde Castellón y lo hacía para encontrar a un compañero de vida que fuese alto, supercariñoso y que no mintiese. Pero no todo queda ahí, puesto que quería que estuviese dispuesto a recorrer el mundo junto a ella.

Su cita para esa noche fue Natalio Abraham, un policía jubilado que, según su cita, «parece un pavo» por lo apretada que le queda la camisa al cuello. Lejos de que todo quede ahí, parece que a la comensal tampoco le terminaba de convencer su nombre, puesto que consideraba que «es una venganza». Poco después, ambos participantes de First Dates fueron acompañados hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando comenzaron a hacerse preguntas personales, para tratar de conocerse un poco más. En un momento dado de la charla, Lupe hizo una pregunta a su cita: «Si tú quieres vivir con esa persona, ¿a ti te importaría irte de Valencia?». Él fue honesto: «Si surgiera la chispa, no me importaría ni en Valencia ni en cualquier sitio».

Ante las cámaras de First Dates, el soltero fue más allá: «Supongo que si me pregunta que si me mudaría a Castellón es porque tendría a lo mejor ese interés ella». En la velada, ella fue más allá: «¿No te importaría?». Fue cuando él aprovechó para dejar claro algo: «Me gustaría más que tú te vinieras a mi casa que yo a la tuya», comentó, entre risas. Con posterioridad, la soltera quiso saber algo más: «¿Eres romántico?», y él respondió afirmativamente, mientras que ella añadió algo más: «Me imagino que también te gustará que lo sean contigo». Él fue claro: «Soy más de…», y ella terminó la frase: «Más que de recibir». Poco después, Lupe se sinceró ante las cámaras del equipo del programa: «¿Tú me ves con él en la cama? Buf…»

La soltera tenía cada vez más claro que Natalio no era para nada su tipo, pero ella desistió en continuar conociendo a su cita: «¿Te gusta viajar?», quiso saber. «Me gusta viajar y cuando he viajado me lo he pasado muy bien, pero necesito esa pareja que me dé el impulso». Ante las cámaras del programa, él fue mucho más allá: «Yo creo que ella sí podría ser una buena compañera de viaje».

En un momento dado, llegó el momento de pagar. Lupe se dio cuenta de que no tenía consigo el bolso, por lo que se lo pidió a Lidia Santos, que, muy amablemente, fue a por él. Un instante que Natalio aprovechó para mirar a la camarera de arriba abajo. «Qué chica más guapa, madre mía», alcanzó a decir.

«Pues lánzate», fue la respuesta que dio Lupe al escucharlo. Cuando Lidia Santos regresó, la soltera le hizo saber lo que pensaban de ella: «Te estamos poniendo por las nubes, niña». Poco después, llegó la decisión final en First Dates. Fue entonces cuando Natalio reconoció que quería tener una segunda cita con Lupe «para seguir hablando y conocernos un poco más». Ella respondió de forma negativa: «No, porque veo que no somos muy compatibles, somos muy diferentes. A él lo veo demasiado tranquilo, demasiado pausado y yo me veo más loca». ¡El amor no triunfó!