Un soltero de ‘First Dates’, descolocado tras la cobra de su cita: «Me ha sentado bastante mal»

El mes de agosto se encuentra en su ecuador y, con ello, podría decirse que tenemos el regreso de la rutina de septiembre a la vuelta de la esquina. Sin embargo, esto no ha impedido que el equipo de First Dates continúe con su objetivo de presentar solteros. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a Fran y a Noelia. La soltera, de 36 años, llegó al formato con las ideas muy claras respecto a lo que buscaba en un hombre. De hecho, no está dispuesta a besar a nadie si no lo desea de verdad.

Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Fran. El participante, de 43 años, no pudo evitar sentir una gran atracción al conocer a su cita. Una primera impresión que no estuvo nada mal y que les llevó a conocerse mejor en el restaurante del amor. La velada transcurrió de manera amena y sin tensiones, pero el equipo del programa consideró que los solteros necesitaban un empujoncito. Así pues, Fran y Noelia se trasladaron hasta el reservado para poder tener un poco más de privacidad. Un encuentro donde jugaron al juego de las propuestas del formato. Al fin y al cabo, se trata de animarse a hacer o decir lo que pone en el papel.

Noelia se muestra tajante en ‘First Dates’: «Yo no le voy a besar»

Noelia no las tenía todas consigo, pues no es muy fan de este tipo de juegos. Una postura que demostró rápidamente. «Yo no le voy a besar, con el jueguecito de los papeles», avisaba ya en uno de los totales. Y es que, no iba nada mal encaminada. Esa fue la propuesta del equipo de Cuatro. «Dale a tu cita un beso como si fuese el fin del mundo», leyó Fran.

El soltero estaba conteniéndose la risa, pero le preguntó si cerraba el papel o no. «Dos besos. Si se acaba el mundo entero, dos besos», le dijo ella con cara de pocos amigos. Una respuesta que no le hizo nada de gracia al comensal. Y es que, su cara lo decía todo. «Gracias, mujer», le respondió. Así pues, minutos más tarde, se sinceró con el equipo. «El hecho de que no quisiera entrar en el juego me ha sorprendido un poco», confesó en uno de los totales.

«En su cara se ha visto que no le ha sentado bien que le hiciera una cobra o una mini cobra, se podría decir», comentó ella en privado. Debido a la tensión del ambiente, Noelia intentó animar la cita y se puso a bailar la canción que había puesto el formato para ellos. Pero, Fran ni se levantó del sofá. «Si soy bailongo, pero me he quedado un poco rascao. Me he quedado un poco frío porque veníamos a jugar un poco y me he quedado a cuadros», le ha dicho sin filtros.

Fran se molesta con su cita de ‘First Dates’: «¿Cómo te voy a bailar después de un block?»

Fran no entendía el motivo por el que su cita no le había querido dar un beso. Y es que, estaba muy molesto. «Se ha picado porque no le he dado el beso, pero eso también lo tendría que respetar él», comentó ella en uno de los totales. «Me ha sentado bastante mal. ¿Cómo te voy a bailar después de un block?», le preguntó. Palabras con las que hizo referencia a su rechazo.

A la hora de pagar, Noelia estaba dispuesta a pagar su parte de la cena, pero Fran fue más rápido y pagó la cena de los dos. Un gesto que le gustó mucho a la soltera. Pero, ¿qué sucedió en la decisión final de First Dates? Pues, ambos se sinceraron. «Te soy sincero. En un principio, pensaba decir que no. Aunque la cita ha ido muy bien, me ha sentado como un portazo en la cara el juego, por eso me he sentido luego un poco bloqueado. Aunque sí que es cierto que, si quieres, podemos tener una segunda cita y ver qué pasa», le dijo.

Pero, si le sentó mal que ella no le hubiese besado en el juego, peor le sentaría el segundo rechazo de Noelia. «Yo no tendría una segunda cita por el hecho del juego, que, a ver, por ejemplo, si tú me hubieras dicho que no, yo lo hubiera respetado, pero es como que te has picado», le contó ella. Ante ello, Fran estuvo de acuerdo y le confesó que sí, se había molestado mucho. Por lo tanto, cerraron la puerta a una segunda cita juntos.