Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 2 de octubre: Manuela ridiculiza a Luisa por haber roto con Alejo

Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando que hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. Y no es para menos. Así pues, el pasado jueves 1 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 498 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver cómo Luisa no duda un solo segundo en enfrentarse a Manuela.

Visiblemente movida por Bárbara, opta por dar a Alejo la oportunidad de disculparse. Y lo hace a pesar de que eso, en un principio, no estaba en sus planes. En cuanto a Manuela, no puede evitar mostrarse profundamente furiosa ante los cada vez más constantes reproches de Braulio. Todo ello mientras Pedrito no ha podido evitar quedarse profundamente descolocado al descubrir todo lo que está ocultando Genaro. Entre otras cuestiones, porque es consciente de que tiene una información muy valiosa en sus manos.

¿Qué sucede en el capítulo 499 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 2 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de poder ver cómo Manuela se siente victoriosa ante Luisa, pues ha conseguido lo que quería. Alejo ya no forma parte de la vida de ella. Por su parte, José Luis tiene un tenso encuentro con Rafael. Y es que, lejos de andarse con rodeos, le acusa de utilizar a Rosalía. Pues cree que la está utilizando para sustituir la pérdida de su difunta Adriana.

Como era de esperar, el duque no toma bien su acusación. Por ello, tiene lugar un nuevo desencuentro entre padre e hijo. Seguidamente, veremos cómo Victoria es testigo del sufrimiento de Mercedes. La mujer lo está pasando muy mal por la amenaza de Enriqueta, que pretende acusar a Alejo ante la Santa Hermandad. Por ello, con esta complicada situación gestándose, Victoria no duda en ayudarla. Será entonces cuando apueste por tomar una decisión que puede suponer un gran antes y después. ¿De qué se tratará? ¿Mantendrá su palabra? Muchas incógnitas siguen en el aire. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.