‘De Viernes’ anuncia sus invitados para hoy, viernes 2 de octubre

De Viernes vuelve esta noche a Telecinco con una de esas entregas que prometen dar mucho que hablar. El programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta repite protagonista apenas una semana después, pero con un cambio importante: si la semana pasada la entrevista a Belén Esteban se grabó fuera del plató, esta vez la colaboradora estará en directo para responder a todo lo que se ha dicho de ella estos días. Fue ella misma quien lo anunció por sorpresa el pasado 25 de septiembre, cuando llamó desde su casa durante la emisión de aquella charla, una entrevista que ya dio que hablar incluso por lo que cobraría por ella. Y lo hace después de firmar un éxito rotundo: su entrevista, centrada en la relación de su hija Andrea Janeiro con su padre, Jesulín de Ubrique, alcanzó un 18,7 % de cuota de pantalla. Una cifra que confirma que el interés por la de Paracuellos sigue intacto tres años después de su salida de Mediaset.

Belén Esteban, cara a cara con Beatriz Trapote

Esta vez, Belén no estará sola frente a las preguntas. La gran novedad de la noche, según ha avanzado la propia cadena, será un cara a cara con Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, con quien arrastra una larga lista de desencuentros. Trapote llegó a asegurar en su día que Belén la obligó a alejarse de la televisión, así que el reencuentro promete ser uno de los momentos más tensos de la noche. Además, la colaboradora tendrá que responder a las duras palabras que, según ha trascendido, le habría dedicado Julia Janeiro, hija de Jesulín, y a la posible demanda con la que el torero habría amenazado tras su primera entrevista. Un regreso en directo que, sin el colchón de la grabación previa, deja a Belén expuesta a cualquier pregunta incómoda de los colaboradores y sin margen para editar ni una sola de sus respuestas.

Las críticas también le llegan desde Honduras, donde, según ha trascendido, varios concursantes de Supervivientes All Stars, como Rosa Benito, Rosario Mohedano o el propio Víctor Janeiro, se habrían pronunciado en su contra. Y no es la primera vez que Julia Janeiro le lanza un dardo a Belén, así que el directo de esta noche promete respuestas.

Reencuentros en el plató

En el plató la esperan caras muy conocidas, como Lidia Lozano o Ángela Portero, con las que ha vivido de todo a lo largo de los años: desde grandes complicidades hasta sonados enfrentamientos. Con Portero, además, tiene una cuenta pendiente, ya que rompieron su relación en 2015. «Tengo que pedirle perdón por algo que hice mal», aseguró Belén en su llamada al programa.

Una noche que no te puedes perder: De Viernes arranca hoy, viernes 2 de octubre, a las 23:00 horas (22:00 horas en Canarias) en Telecinco. Y tú, ¿te alegras del regreso de Belén Esteban?