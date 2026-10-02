Un comensal de ‘First Dates’, sobre su cita: «No me pone mucho»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos predilectos por las personas que no tienen pareja, pues les ayuda a encontrar el amor. Aunque, a veces, el equipo del programa hace lo que puede. Por ello, con más de diez años de experiencia a sus espaldas, no es de extrañar que participantes como Daniel hayan querido vivir la experiencia de primera mano. El soltero, de 25 años, se presentó a Carlos Sobera como un camarero coctelero. Debido a que fue el primero en llegar al local, el participante tuvo la oportunidad de hablar un poco con el presentador.

De esta manera, Daniel le contó a Sobera que le gusta meditar y cree en las vidas pasadas. «En mis tres vidas, en una de ellas, que es la que también conecté con ella… cantaba ópera», empezó diciéndole al comunicador. Una confesión con la que dejaba al presentador completamente estupefacto. «En la otra fui una persona muy peculiar en la época del 1500, cuando estaba la Peste negra y era un asesino», agregó entre risas en uno de los totales. Una explicación que Sobera escuchaba con mucha atención. «En cada vida vuelves a despertar. Pero todo depende de ti si quieres ser una mejor persona o no», le dijo.

Camilo en ‘First Dates’: «Me han dicho que me parezco a Bad Bunny»

«Tenemos nueve vidas las personas», le informó Daniel. Por lo tanto, él ya había vivido tres; le quedan seis. «Está muy interesante esto», le dijo Carlos Sobera. Asimismo, antes de conocer al chico que se convertiría en su cita de la noche, el participante le contó al presentador cómo le gustaría que fuese su pareja. «Me gustaría encontrar a alguien que sea comunicativo, que tenga responsabilidad afectiva y con el que se pueda estar», indicó.

Así pues, teniendo en cuenta sus gustos y requisitos, la organización le presentó a Camilo, un joven de 23 años que se presentó como un asistente de marketing que cree mucho en el mundo espiritual. La primera impresión entre ambos solteros estuvo bien, pero no tanto como les hubiese gustado. Daniel no quedó muy cautivado con el físico de su cita, una percepción que compartió Camilo sobre él. A pesar de ello, estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

De esta manera, ambos estuvieron de acuerdo en que su generación lo tiene complicado para encontrar el amor. Respecto a ellos, poco a poco, fueron descubriendo que tenían muchas diferencias. A Camilo le gusta el vino, a Daniel no. Además, cuando hablaron de sus respectivos signos del zodiaco, descubrieron que Daniel es Sagitario y Camilo Piscis. Una revelación con la que este último se mostró muy contundente. «Si le echas agua al fuego, se apaga. A mí eso es lo que me pasa con él. No me pone mucho», dijo Camilo en privado.

La velada fue avanzando y los participantes continuaron hablando de diversos temas. Pero Camilo cada vez lo tenía más claro. «No me pone, no me parece sexy», reiteraba. Respecto a él, contó que cuando lo ven por la calle, la gente se piensa que es Bad Bunny. «Me han dicho que me parezco a Bad Bunny un par de veces», contó Camilo al equipo. Pero, ¿qué sucedió en la decisión final de First Dates? Pues, lo predecible. «No tengo prisa por enamorarse», le dijo Daniel. «Yo sí tengo prisa», le respondió Camilo. Y es que el asistente de marketing no quiso seguir conociendo al camarero en una segunda cita por la falta de chispa.