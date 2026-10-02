Luis Merlo, actor español, sobre ‘Aquí no hay quien viva’: «Peté por proteger a mi madre, que vino a actuar, y a las personas mayorcitas que había en el rodaje”

Uno de los personajes de televisión más reconocidos y queridos que después de 20 años siguen siendo recordados ha sido el de Mauricio Mauri Hidalgo en la mítica serie Aquí no hay quien viva. Luis Merlo fue el encargado de interpretar de forma magistral un personaje que marcó un hito en la ficción española: un personaje homosexual en una serie de principios de los 2000.

A pesar de los recuerdos bonitos que guarda el actor sobre el impacto social del personaje, también ha comentado momentos donde estuvo a punto de abandonar la serie: «Yo ahí peté. Curiosamente, por proteger a mi madre de las horas de trabajo».

La madre de Mauri en ANHQV

El actor, durante la entrevista que concedió para el pódcast Animales Humanos, presentado por Ibai Vegan, detalló el fatídico episodio que tuvo durante la grabación de la serie. En mitad de la entrevista decidió sincerarse sobre algo que nunca había contado a nadie. «Vino mi madre a Aquí no hay quien viva a hacer de mi madre y era la boda de Fernando Tejero y de Malena Alterio», recordaba Merlo, donde la escena ocurría en un descampado al aire libre un día con temperaturas extremas.

Un momento aparentemente bonito, donde madre e hijo comparten escena, se convirtió en un mal momento para los dos: «Por ver el estrés de mi madre de trabajar de esa manera, vi que así no se podía trabajar», explicó sobre la preocupación por la salud de su madre durante las largas jornadas de trabajo que exige un rodaje. «Yo ahí peté. Curiosamente, por proteger a mi madre de las horas de trabajo», apuntó el intérprete.

El peligro para los más veteranos

Su preocupación se trasladó a la salud de las intérpretes mayores como Emma Penella o Gemma Cuervo: “Fue por proteger a mi madre y a las personas mayorcitas de la insolación que les daba en aquel campo”, comentaba en el pódcast.

La situación le llevó a plantearse seriamente la renuncia a la serie. “Me faltan nada de capítulos, pero que no voy a llegar a terminarlo”, recordaba Merlo que le decía al equipo de grabación, advirtiendo de su renuncia. En la entrevista reconoció que por aquella época tenía demasiada carga laboral: la serie, compromisos teatrales y otros actos públicos.

El impacto social de Mauri

Luis Merlo se encargó de dar vida a un personaje que se convirtió en un símbolo donde faltaban referentes homosexuales a principios de los 2000, que no buscasen usarlo como ridiculización, sino que mostrase la realidad. Mauricio era un periodista cualificado y que tenía problemas relacionados con la realidad que podía vivir un homosexual en la época.

«El personaje de Mauri cambió muchas vidas. Sirvió para esa reeducación en la cual lo único que importa es la persona y no lo que hay de aquí para abajo», apuntaba Merlo. «Cuando de repente las familias ven juntas un programa de televisión y se ríen, se baja la guardia y se está más dispuesto a escuchar y entender», explicaba la importancia que tuvo en su momento un personaje como Mauri.