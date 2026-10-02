El PP exige que dimitan Puente y Bernabé por el «caos» tras cancelar los trenes en Valencia en plena alerta roja

El PP ha exigido este viernes la dimisión del ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, y de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la también socialista Pilar Bernabé, por el «dejar tirados a cientos de valencianos» tras decretarse la cancelación de los trenes de corta, media y larga distancia en Valencia para las 18:00 horas de este pasado jueves, sin tiempo para que los viajeros pudieran rehacer sus planes de viaje. Los populares, a través de su portavoz de Infraestructuras en las Cortes Valencianas, el benidormense José Ramón González de Zárate, acusan a ambos de actuar «con una irresponsabilidad absoluta» en la gestión de esa cancelación en los trenes de cercanías, así como del «caos absoluto» que generó la citada cancelación.

Tal como este jueves avanzó OKDIARIO, la cancelación preventiva de trenes de larga, corta y media distancia en Valencia por la alerta roja sembró el desconcierto entre los viajeros, que elevaron sus quejas a las redes sociales criticando la falta de previsión del gobierno y su delegada en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Desde la mañana de este jueves se conocía la decisión de que la alerta naranja pasara a roja a las 18:00 horas, porque ya la había adelantado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y porque la Generalitat había enviado un Es-Alert a la población que lo adelantaba a las 10:02 horas.

Pero el aviso de cancelación de los trenes llegó mucho más tarde, sin tiempo para que cada pasajero rehiciera sus viajes. En el caso de Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno lo avisó en sus redes sociales apenas 24 minutos antes de que esas cancelaciones se hicieran efectivas.

Este viernes, José Ramón González de Zárate ha criticado que la cancelación de los servicios de cercanías se produjera «cuando la alerta llevaba horas decretada, dejando decenas de personas atrapadas en la Estación del Norte de Valencia, sin información y sin saber cómo iban a regresar a sus casas», cuando Metrovalencia sí redujo servicios para adaptarse a la alerta con seguridad, «pero manteniendo servicios para el personal esencial o desplazamientos en marcha».

Por todo ello, el PP ha denunciado «el caos absoluto provocado este jueves por la gestión del Gobierno de España ante la alerta roja decretada en las provincias de Valencia y de Castellón». Además, los populares señalan al ministro Óscar Puente, «que lo que tiene que hacer es dimitir y dejarse ya de molestar y perjudicar tanto a la Comunidad Valenciana», y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, «por dejar tirados a cientos de valencianos en plena alerta roja».

González de Zárate también ha criticado «a Renfe por cancelar los servicios de cercanías cuando la alerta roja llevaba horas decretada, dejando a decenas de personas atrapadas en la Estación del Norte de Valencia, sin información y sin saber cómo regresar a sus casas».