El retraso de una obra nocturna del ministerio de Óscar Puente colapsa el acceso a Valencia

El mismo día en que OKDIARIO revelaba la chapuza del Ministerio de Óscar Puente en el nuevo taller de alta velocidad de Renfe, en Valencia, unos trabajos nocturnos en la vía de acceso sur a la ciudad de Valencia, la conocida como pista de Silla, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), que dirige el mencionado Óscar Puente, han colapsado la salida de la tercera ciudad de España durante varias horas a primera hora de este miércoles.

Los operarios tenían permiso hasta las 06:00 horas, que es cuando debían haber acabado. Pero no ha sido así. Las tareas se han prolongado casi cuatro horas más. De hecho, el MITMA contaba con autorización de la Dirección General de Tráfico (DGT) para efectuar las obras hasta las 06:00 horas. Pero, cuando ha llegado el momento de concluir, aún les restaba trabajo para más tiempo.

De hecho, a escasos minutos de las 08:00 horas, dos horas después de lo previsto, según han revelado fuentes municipales, se encontraba cortado el acceso hacia la V-30, sentido Barcelona. Y el tráfico estaba siendo desviado hacia la V30, sentido mar y Valencia ciudad. El tráfico de salida ha estado cortado y desviado hacia la V30, sentido Barcelona.

Se han producido retenciones en Ausías March, Bulevar Sur y todas sus transversales. La Policía Local ha cortado las vías de servicio del túnel de Antonio Ferrandis para desviar el tráfico hacia Malilla y San Vicente y Camino Nuevo de Pincaña.

Los hechos, como se ha dicho, se han producido el mismo día en que OKDIARIO ha desvelado otra chapuza de Óscar Puente en el nuevo taller de alta velocidad de Renfe que ha costado 100 millones de euros del contribuyente: tienen que agujerear las puertas porque las catenarias no caben por el rectángulo que han construido de forma errónea en la parte superior de los portones.

Las construcciones de la red ferroviaria no paran de dar problemas. Esta vez la chapuza es en el nuevo taller de mantenimiento de Renfe de Madrid, que se abrió a finales de 2025. Bautizada como Fuencarral II, esta nave cuenta con 18.900 m² destinados a duplicar la capacidad de revisión de trenes de ancho estándar.