El youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree, entre los muertos del choque de dos helicópteros en Brasil

El cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como «Gaspi», se encuentran entre los seis fallecidos que dejó este domingo el choque en pleno vuelo de dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, según informaron las autoridades brasileñas. En el accidente también perdió la vida el cineasta argentino Lucas Vignale.

Gaspi había reunido millones de seguidores en plataformas digitales gracias a sus videos de humor callejero. Su contenido, de carácter polémico y transgresor, le otorgó una gran popularidad y también le situó en el centro de varias controversias.

Varios rostros conocidos como Ibai Llanos se han hecho eco de la noticia: «Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi.»

Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos. — Ibai (@IbaiLlanos) June 14, 2026

TheGrefg también ha querido dar el pésame en redes sociales tras enterarse de la muerte del chico.

Dios mío, acabo de leer lo de Gaspi. Qué shock, qué tristeza, qué vacío. No salen ni las palabras, descansa en paz muchacho. — Grefg =) (@TheGrefg) June 14, 2026

El siniestro se produjo a las 08.59 horas en el suroeste de la ciudad. De acuerdo con la información facilitada por los Bomberos de Río de Janeiro, ninguna de las personas que viajaban en los helicópteros ha sobrevivido al impacto.

El cantante Oliver Tree era conocido por canciones como Life Goes On y Miss you, ésta última junto al DJ alemán Robin Schulz. Su propuesta artística mezclaba pop alternativo y música electrónica, acompañados de una estética característica y extravagante.

Entre las víctimas también se encuentra Lucas Vignale, cineasta argentino reconocido por su participación en videoclips de artistas como Trueno, Nicki Nicole, Milo J, Duki y Wos. Dentro del cine independiente, codirigió el cortometraje La Pasión y la cinta El tren fluvial.

Tras la colisión, los dos helicópteros involucrados se precipitaron sobre el recinto de una iglesia abandonada que se encuentra alquilada por una empresa de vehículos eléctricos para tareas de almacenamiento. Una de las aeronaves explotó al impactar contra el suelo, lo que provocó un incendio que alcanzó a varios vehículos que se encontraban en la zona.

La explosión generó una columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia. El segundo helicóptero no llegó a explotar, aunque quedó con el tren de aterrizaje hacia arriba tras el impacto. Los restos de la aeronave quedaron dispersos en un radio aproximado de cien metros. En las labores participaron alrededor de 45 militares y 15 vehículos, movilizados para controlar las consecuencias del accidente y asegurar el área afectada por el siniestro.