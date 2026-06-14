Al menos seis muertos al chocar dos helicópteros en Río de Janeiro

Al menos seis personas han fallecido por el choque de dos helicópteros. El accidente se ha producido en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló que el accidente aéreo se registró sobre las 08:59 hora local. Al llegar, según ha explicado, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves. La sexta víctima fue encontrada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto.

Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó unos 20 automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Dois helicópteros caem no Recreio – Rio de Janeiro. Até o momento são 6 mortos. Vídeo enviado por whatsapp, sem nome do autor. pic.twitter.com/e6hNUshevS — Gus T. Encravo (@EncravoT) June 14, 2026

Contreiras ha explicado que, debido a la fuerza del impacto en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

Las unidades de emergencia trabajan en el lugar del siniestro para asegurar la zona. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la colisión.