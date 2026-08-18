El Barcelona hace el vacío a De Jong y le quita la capitanía como forma de presión: Raphinha llevará el brazalete

Frenkie de Jong no será el capitán del FC Barcelona durante el Trofeo Joan Gamper. El jugador está en la rampa de salida del club, que necesita liberar masa salarial tras hacer oficial el fichaje de Rodri. Hansi Flick ha confirmado que Raphina, Eric García y Pedri serán los líderes del equipo, esta medida se ha tomado de forma provisional hasta el cierre del mercado.

Esta decisión es muy llamativa teniendo en cuenta su contexto. En la edición del año pasado, Marc-André ter Stegen también se encontraba lesionado y en una situación tensa con el equipo. Sin embargo, el actual entrenador no modificó su capitanía y el portero fue el encargado de dar el tradicional discurso ante la afición.

El brazalete es mucho más que un accesorio. Por ello, el club tiene pendiente una votacion en septiembre para que la plantilla decida quienes son los mejores candidatos para ocupar el puesto. Por el momento, parece que el entrenador y la directiva no están demasiado interesados en que De Jong sea la primera opción.

La situación del neerlandés en el Barcelona no pasa por su mejor momento. Sin embargo, el jugador tiene las riendas a la hora de negociar, ya que firmó su contrato hasta junio de 2029. Por lo tanto, los blaugranas tendrían que buscar otras salidas para liberar masa salarial si el futbolista decide quedarse.

El futuro de Frenkie de Jong sigue en el aire

El mediocentro ha ido perdiendo protagonismo en el equipo por culpa de las lesiones y la falta de continuidad. La temporada pasada consiguió un gol y ocho asistencias. El principal problema de su continuidad sería la competencia, ya que la directiva acaba de hacer oficial el fichaje de Rodri, que supone el espacio del pivote en el el once ya estará cubierto. Además, Pedri, Gavi, Fermín López y Dani Olmo son opciones muy viables para el resto del centro del campo.