Cuándo juega el Barcelona contra el Al-Ahly: horario y cómo ver por TV gratis el Trofeo Joan Gamper

El Barcelona recibe en el Camp Nou al Al-Ahly egipcio para jugar el mítico Trofeo Joan Gamper, por lo que este partido de pretemporada servirá para presentar al equipo que luchará por títulos esta campaña, aunque es cierto que todavía quedan varias semanas para que cierre el mercado de fichajes, por lo que puede suceder de todo hasta ese día. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este duelo amistoso.

Barcelona – Al-Ahly: cuándo es y a qué hora empieza el partido

El Barcelona cierra su pretemporada enfrentándose al Al-Ahly en el partido que corresponde al Trofeo Joan Gamper. El conjunto azulgrana dirigido por Hansi Flick sigue cogiendo sensaciones de cara a su debut liguero, que se producirá en unos días frente al Elche en el Martínez Valero. De momento, los culés tendrán que centrarse en este choque en el que esperan quedarse con la copa delante de sus aficionados y que los internacionales que han llegado más tarde continúen con su rodaje. El club catalán anunció que este choque se disputará este miércoles 19 de agosto en el Camp Nou y que el horario de inicio será el de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona vs Al-Ahly: canal de TV y cómo ver online

Este Barcelona – Al-Ahly amistoso de pretemporada se podrá ver por televisión gratis en directo a través del canal autonómico TV3, por lo que todo el que quiera disfrutar del Trofeo Joan Gamper podrá seguir el choque de esta manera. También se podrá ver en streaming y en vivo online mediante la aplicación de dicho canal catalán, pero también por los canales oficiales del Barça, aunque la entidad azulgrana reclama una suscripción para poder tener todas las ventajas. Estas apps se pueden descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información previa a todo lo que rodee a este partido amistoso que corresponde al torneo veraniego Trofeo Joan Gamper. Una vez acabe el Barcelona – Al-Ahly publicaremos la crónica del choque y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se puedan producir en el Camp Nou.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Al-Ahly amistoso

Todos aquellos hinchas del conjunto culé que no quieran perderse el Trofeo Joan Gamper, pero que no puedan verlo por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online tienen que saber que van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Onda Cero, Radio Marca, la Ser, RNE o alguna local de la Ciudad Condal podrán conectar con el Camp Nou para contar el minuto a minuto de lo que ocurra en este Barcelona – Al-Ahly.

¿En qué estadio se juega el partido Barcelona – Al-Ahly?

El Camp Nou, ubicado en el barrio de Les Corts, será, obviamente, el escenario donde se jugará el Trofeo Joan Gamper entre el Barcelona y el Al-Ahly. Este campo se inauguró en 1957 y todavía sigue con las reformas, por lo que hasta ahora sólo pueden entrar en su interior unas 62.000 aficionados. Aunque es un encuentro de pretemporada se espera una gran entrada en el feudo culé.