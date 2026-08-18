Rodri en su presentación: «El Barcelona es un referente por su fútbol y sus valores, fue mi primera opción»

Rodri Hernández está «muy contento» de fichar por el Barcelona. En sus primeras palabras como jugador culé, el capitán de la España campeona del mundo ha reconocido que irse al Barcelona «ha sido una decisión dura», ya que «el Manchester City me lo ha dado todo».

«El Barcelona siempre ha sido para mí un referente a nivel mundial, por su forma de entender el fútbol y los valores», ha añadido Rodri en su presentación, realizada a continuación del anuncio oficial de su fichaje. El mejor jugador del Mundial 2026 firma por el Barça hasta 2030. El club azulgrana ha pagado 60 millones de euros fijos más 16,5 en variables. Rodri cobrará en torno a los 30 millones brutos.

«Estoy muy contento de estar aquí. Es un día especial, un nuevo capítulo importante en mi carrera. He mirado no sólo el presente, también la proyección», ha comentado Rodrigo en su presentación. El ya ex jugador del Manchester City ha asegurado que «tenía alguna otra propuesta», sin mencionar al Real Madrid, pero que el Barça «fue la primera opción».

Del Barcelona, Rodri ha dicho que están «a un paso de la deseada Champions» y que «están creciendo mucho: «He mirado no sólo el presente, sino también la proyección. El centro del campo es espectacular, pero en todas las líneas tenemos grandes jugadores».

Tras varios días de rumores, Rodri ya es azulgrana y ha destacado lo bien que conoce a muchos de sus jugadores: «He estado con la mayoría casi dos meses en el Mundial. Les he visto hoy (por este martes). Es un vestuario joven, con ilusión y ganas de hacer cosas importantes. Espero aportar. Ha sido un recibimiento cálido».

Además, Rodri ha desvelado que Flick le ha trasladado «ilusión» y que le motiva mucho jugar a sus órdenes porque «me atrae su idea de juego valiente»: «Es un entrenador muy transparente, vengo para sumar». Hernández también ha detallado que está listo para jugar.