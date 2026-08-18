Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha compartido en redes sociales una imagen en la que aparece pedaleando sobre una bicicleta de carretera. Concretamente, manejaba una Colnago E64 Disc Ultegra Black Grey Green Carbon E-Bike, que empezó a fabricarse en 2019, cuyo precio de mercado rondaba los 5.000 euros. Se trata de una bicicleta de carretera de alta calidad que cuenta con un pequeño motor eléctrico.

La empresa que produce esta bicicleta, la italiana Colgano, es reconocida como una de las compañías más punteras de este deporte. Esta marca es la que utiliza el pentacampeón del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogačar, ya que su equipo, el UAE Team Emirates, la usa.

En este caso, el modelo utilizado por Bolaños es el E64, según varios expertos consultados por OKDIARIO. Se trata de una evolución de uno de los modelos más destacados de la marca, el C64, tope de gama, que se definía como «hecho a mano en Italia y construido para ofrecer rendimiento, comodidad y durabilidad». Sin embargo, el que lleva Bolaños es la variante con motor eléctrico de esta icónica bicicleta.

La Colnago E64 que ha utilizado el ministro de Justicia tiene un peso de 12 kilogramos, incluyendo el peso de la batería que incluye la bicicleta. Está hecha de un material de fibra de carbono monocasco. El motor que porta la misma pesa algo menos de 4 kilos y tiene una potencia de 250 voltios.

De acuerdo con los catálogos oficiales de la marca, Colgano sacó al mercado esta bicicleta con un precio de mercado de 4.999 euros. Si bien este modelo ya no está disponible en la tienda online de la compañía, sí que puede adquirirse en algunas tiendas especializadas en ciclismo o de segunda mano.

La bicicleta eléctrica de Bolaños

La página web de la marca la definía como el modelo «para ir más allá de los límites de la bicicleta de carreras tradicional». «El motor situado en el buje trasero y la batería alojada en el tubo inferior del cuadro permiten ahorrar peso y espacio, lo que se traduce en una ventaja estética y técnica que da forma a una bicicleta más suave y ligera en comparación con las bicicletas eléctricas clásicas del mercado», rezaba la descripción de la E64.

Sin embargo, que tenga un motor eléctrico no significa que este asistente esté siempre activo y ayudando al ciclista, sino que, tal y como informa la propia marca, ese modelo «se puede usar con o sin asistencia al pedaleo». La propia bicicleta tiene un botón en el tubo horizontal que permite activar la «asistencia al pedaleo» y «seleccionar la potencia necesaria».

El ministro compartió una imagen en redes sociales en la que se podía ver al propio Bolaños en el margen de una carretera, con el mar de fondo, mientras pedaleaba su bicicleta. El político socialista acostumbra a veranear en Almería y este año ha sido fiel a su cita. El titular de Justicia acompañó la fotografía con un simple emoji de una bicicleta.

Además, diversos tuiteros han criticado que Bolaños utilizara esta bicicleta con zapatillas de caminar y sin calas, que son los elementos que permiten atornillar la suela del zapato a los pedales para mejorar el rendimiento. Es decir, que no estuviera equipado con material especializado pese a que estaba montando una bicicleta de alto rendimiento.