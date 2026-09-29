George Virgiliu Teianu, el rumano que mató a su mujer de 66 puñaladas en Palma en presencia de su hija, se enfrenta a 27 años de cárcel

George Virgiliu Teianu, el rumano que asesinó a su pareja en la localidad palmesana de Can Pastilla asestándole hasta 66 puñaladas en presencia de su hija de tres años, se enfrenta a un total de 27 años de prisión. El juicio arrancará este viernes 2 de octubre en la Audiencia Provincial de Baleares.

Según relata la acusación pública, el acusado y la víctima, Rosario Díaz, mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente diez años y tenían dos hijas en común de nueve y dos años de edad en el momento de los hechos. Sobre el hombre pesaba una orden que le prohibía acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con ella, obligándole a llevar una pulsera telemática de control.

Sin embargo, tras insistir mediante numerosas llamadas y mensajes, el acusado convenció a la mujer para verse el 10 de diciembre de 2024 a las 14:30 horas con la excusa de recoger a la hija menor en una escoleta de Palma.

La víctima acudió al lugar conduciendo su vehículo y habiendo dejado la pulsera de control en su domicilio. Una vez recogida la niña de casi dos años, el acusado tomó el volante del coche, situándose la mujer en el asiento del copiloto y la menor en el interior del habitáculo.

Mientras conducía de forma reducida, errática y muy lenta por las calles del barrio de Can Pastilla, en un tramo horario entre las 14:53 y las 14:58 horas, el acusado sacó de forma inopinada un cuchillo de 15 centímetros de hoja que llevaba escondido entre sus ropas.

Con el propósito de causar la muerte y provocar el mayor dolor físico posible, comenzó a apuñalar a la víctima, quien no pudo defenderse debido a la estrechez del habitáculo. Recibió un total de 66 puñaladas repartidas por la cabeza, cuello, tórax, abdomen y brazos, provocándole la muerte a los pocos minutos. Tras el ataque, el acusado aceleró el vehículo y provocó diversos incidentes de tráfico hasta colisionar por alcance con otro coche frente a un establecimiento en la calle Camí de Can Pastilla, a la altura del número 33.

A continuación, abandonó el coche y se dio a la fuga a pie, desentendiéndose del choque, del cuerpo inerte de la mujer y de su propia hija de 21 meses. A consecuencia del impacto, la menor sufrió hematomas y lesiones leves en la cara y la pierna que precisaron asistencia facultativa. El hombre ignoró los gritos de reprobación de los vecinos hasta que fue detenido por la Policía Local de Palma a las 15:29 horas en un parque público cercano.

La Fiscalía califica estos hechos como un delito de asesinato con las atenuantes/agravantes de alevosía, ensañamiento, género y parentesco, solicitando un total de 25 años de prisión, además de la pérdida de la patria potestad y la prohibición de acercarse a sus hijas durante 30 años. Asimismo, pide un año de cárcel por un delito de quebrantamiento de medida cautelar y otro año más de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar dirigidas hacia la niña de 21 meses.

Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama indemnizaciones que superan los 275.000 euros para las hijas, los padres y la hermana de la víctima, fijándose una fianza de 245.000 euros para hacer frente a los daños.

Cabe recordar que George Virgiliu Teianu era un delincuente muy conocido por la Policía, con múltiples antecedentes. De hecho, fue arrestado en septiembre de 2022 tras propinar una brutal paliza al portero de una discoteca de s’Arenal. Por estos hechos, el procesado pasó casi dos años en prisión preventiva, pero el rumano consiguió salir tras pagar una fianza de 15.000 euros.