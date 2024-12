El hombre que mató a su mujer en Palma estuvo en la cárcel por dar una brutal paliza a un portero

Los minutos de silencio por la muerte de una mujer de 32 años, apuñalada ayer por su pareja en el Camí de Can Pastilla, se han sucedido este miércoles en Palma. George Virgiliu Teianu, de 40 años y origen rumano, es el autor confeso de este crimen que han conmocionado a la isla y al barrio del Coll den Rabassa, donde vivía la víctima.

Este hombre apuñaló varias veces a la mujer con un arma blanca dentro del coche en el que circulaban, en presencia de su hija de tres años y, como consecuencia, impactó contra otro vehículo. Ocurrió sobre las 15.00 horas y resultaron heridas la menor y la mujer que conducía el otro coche.

Según ha podido saber este diario, el hombre arrestado es un delincuente muy conocido por la Policía, con múltiples antecedentes como carterista en la zona de Playa de Palma y Arenal de Llucmajor. Con la víctima tiene, además, otra hija de 9 años.

La mujer había interpuesto recientemente una denuncia contra George Virgiliu Teianu por malos tratos, por la que se le había impuesto una orden de alejamiento. La denuncia estaba siendo procesada por la Guardia Civil.

Según ha publicado Diario de Mallorca, el detenido está acusado de otro intento de homicidio, de un portero de un local del Arenal que recibió una brutal paliza en septiembre de 2022 a manos de un grupo de siete hombres armados con palos y cuchillos. El acusado había salido de prisión el pasado mes de enero tras pagar una fianza de 15.000 euros.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad del Gobierno central ha confirmado este miércoles el asesinato de una mujer de 32 años en Palma por presunta violencia de género, por lo que el número de mujeres asesinadas en España este año asciende a 44, y a 1.289 desde 2003.

Representantes y trabajadores del Consell de Mallorca han guardado un minuto de silencio en las distintas sedes de la institución insular, en señal de condena y repulsa por el presunto nuevo caso de violencia machista ocurrido este martes en Palma.

El Consell de Mallorca ha explicado que este acto se ha repetido en edificios como la Llar de la Infància, la Llar de la Joventut, la sede del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la Misericòrdia o Sant Ferran.

De este modo, la institución insular ha expresado su «profundo dolor» y «solidaridad» con la familia de la víctima, para subrayar que este acto de violencia «ha conmocionado profundamente a la sociedad mallorquina».

