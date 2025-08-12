La casa en Asturias con vistas al mar por 40.000€ en una de las zonas más cotizadas del norte de España

Hay pueblos donde puedes vivir al lado de la playa por unas decenas de miles de euros, ¿pero te imaginas disfrutar de la costa de Asturias con vistas al mar por ese precio?

El norte de España es una de las zonas más cotizadas y las casas de veranea llegan a venderse por más de un millón de euros. Sin embargo, al lado de Luarca hay una propiedad por sólo 40.000 euros.

Concretamente está situada en el concejo de Valdés y se trata de una cabaña rural de 61 metros cuadrados en una parcela de 15.000 metros. Obviamente necesita reformas, pero por ese precio merece la pena.

La casa con vistas al mar en Asturias por sólo 40.000 euros

La propiedad está situada sobre una finca de más de 15.000 metros cuadrados según Catastro, dividida en cinco parcelas y atravesada por el arroyo Ribón, lo que le añade un plus de encanto natural. Despertar con vistas a la playa es un sueño para muchos, y esta finca lo convierte en una posibilidad real.

Aunque el acceso no es sencillo, ya que el camino no está asfaltado y actualmente no es viable la entrada con vehículo, el entorno compensa con creces el esfuerzo.

Desde la finca, el horizonte se abre hacia el mar, con la ermita de La Regalina presidiendo un paisaje que parece sacado de un cuento de hadas. Pero lo mejor de todo es que a menos de 15 minutos en coche se encuentra Cadavedo, una de las playas más cotizadas del occidente asturiano.

Además, en apenas media hora puedes estar en el aeropuerto de Asturias. Gijón y Oviedo quedan a una hora en coche, lo justo para ir a la ciudad y volver en el día.

Lo mejor es que la cabaña está reconocida como vivienda en el Catastro, pero todavía no está inscrita en el Registro de la Propiedad y el precio no es negociable.

En cuanto a las dimensiones tiene una superficie útil de 60 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. En el interior el tamaño es de seis por cinco metros, por lo que es perfecto para un refugio veraniego.

Los problemas de comprar una cabaña asturiana para disfrutar de la playa

SI estás dispuesto a gastarte una suma importante de dinero en reformas, la casa es ideal pero no todo es idílico. La cabaña se asienta sobre suelo no urbanizable de interés agrario (grado 2), lo que limita algunos usos.

Además, el terreno es bastante inclinado y actualmente no dispone de servicios básicos como agua o luz. Aun así, su inclusión como vivienda en el Catastro abre la puerta a futuras mejoras, si se cuenta con los permisos pertinentes.

Por qué comprar una casa de estas características merece tanto la pena

Sabiendo los puntos negativos puedes pensar que una compra así es una auténtica locura, pero si amas la naturaleza y la playa, las ventajas son increíbles.

Estás al lado de Luarca y en una de las zonas más cotizadas del norte de España. Por ponerte un ejemplo, en dicho concejo las casas con vistas al mar alcanzan cifras millonarias.

En España para pedir una hipoteca tienes que tener ahorrado de media 44.000 euros, más que lo que cuesta esta cabaña. Si nos centramos en Luarca, los precios son prohibitivos.

Por ejemplo, hay a la venta un chalet independiente sin vistas al mar, diez habitaciones y 648 metros cuadrados por 1.900.000 euros. Está recién reformado y es más grande, ¿pero tienes esa cantidad?