Aristóteles fue un filósofo y un científico de la Antigua Grecia, y estas son sus frases más destacadas. Junto a Platón, es considerado el padre de la filosofía occidental. A lo largo de la historia, sus ideas han tenido una gran influencia en múltiples campos, como la biología, la astronomía y la biología. Según él, el ser humano es un animal racional formado por un alma (forma) y un cuerpo (materia), que desea dos cosas: ser feliz y saber.

La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Sólo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. La única señal exclusiva de conocimiento profundo es el poder de enseñar. Adquirimos una cualidad particular al actuar de una forma particular. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. La meta de los sabios no es asegurar el placer, sino evitar el dolor. Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud. Quien no es un buen seguidor no puede ser un buen líder. Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia: tiene una importancia absoluta. Un buen estilo debe tener un aire de novedad y al mismo tiempo ocultar su arte. Los que obran bien son los únicos que pueden aspirar en la vida a la felicidad. El hombre nada puede aprender sino en virtud de lo que sabe. Cuento como más valiente al que supera sus deseos que al que supera a sus enemigos. Se quiere más aquello que se ha conseguido con muchas fatigas. Es preciso que la filosofía sea un saber especial, de los primeros principios y de las primeras causas. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. La felicidad es el significado y propósito de la vida, la meta general y final de la existencia humana. Lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni sediento ni bebido. En la pobreza y otras desgracias de la vida, los verdaderos amigos son un refugio seguro.

