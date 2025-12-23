Las frases más inspiradoras de Aristóteles que siguen vigentes hoy
Aristóteles: biografía, pensamiento y corriente filosófica
La tumba de Aristóteles podría haber sido descubierta
Ni con amoniaco ni con lejía: el truco casero fácil para quitar la humedad que recomiendan siempre los pintores
Hacienda persigue a estas personas y es oficial: nunca saques este dinero en efectivo del cajero
Aristóteles fue un filósofo y un científico de la Antigua Grecia, y estas son sus frases más destacadas. Junto a Platón, es considerado el padre de la filosofía occidental. A lo largo de la historia, sus ideas han tenido una gran influencia en múltiples campos, como la biología, la astronomía y la biología. Según él, el ser humano es un animal racional formado por un alma (forma) y un cuerpo (materia), que desea dos cosas: ser feliz y saber.
- La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas.
- La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia.
- Sólo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego.
- La única señal exclusiva de conocimiento profundo es el poder de enseñar.
- Adquirimos una cualidad particular al actuar de una forma particular.
- La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia.
- La meta de los sabios no es asegurar el placer, sino evitar el dolor.
- Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud.
- Quien no es un buen seguidor no puede ser un buen líder.
- Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia: tiene una importancia absoluta.
- Un buen estilo debe tener un aire de novedad y al mismo tiempo ocultar su arte.
- Los que obran bien son los únicos que pueden aspirar en la vida a la felicidad.
- El hombre nada puede aprender sino en virtud de lo que sabe.
- Cuento como más valiente al que supera sus deseos que al que supera a sus enemigos.
- Se quiere más aquello que se ha conseguido con muchas fatigas.
- Es preciso que la filosofía sea un saber especial, de los primeros principios y de las primeras causas.
- Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo.
- La felicidad es el significado y propósito de la vida, la meta general y final de la existencia humana.
- Lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni sediento ni bebido.
- En la pobreza y otras desgracias de la vida, los verdaderos amigos son un refugio seguro.
¿Con cuál de las frases de Aristóteles te quedas?
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios