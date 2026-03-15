Es la época de la floración de las gramíneas, pinos, cipreses y otras plantas. Aumenta la presencia de polen en el aire y con ello se dispara la incidencia de las alergias en muchas personas. Aparte están las alergias a ácaros, alimentos, animales, medicamentos, etcétera. En la actualidad, el 30% de la población en Baleares y España en general sufre alergias, una proporción que aumentará al 50% en los próximos años debido a la contaminación y el cambio de hábitos, entre otras causas. El doctor César Alías analiza la situación de Baleares y advierte del grave déficit de especialistas.

El doctor Alías es miembro numerario de la SEAIC (Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica), jefe del Servicio de Alergología Clínica Corachan (Barcelona) y responsable de la consulta de Alergia de Clínica Juaneda Mahón.

Explica que la sanidad pública de las Islas cuenta actualmente con tres médicos especializados en alergias. Es un alergólogo para cada 400.000 habitantes, cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda un alergólogo por cada 50.000 habitantes.

PREGUNTA.- En mayo de 2024 el Govern balear anunció la creación del Servicio Público de Alergología en Baleares. Han pasado dos años. ¿Existe este servicio?

RESPUESTA.- En 2018 se contrató por primera vez a una alergóloga en la sanidad pública de Baleares, integrada en el Servicio de Otorrinolaringología, y como respuesta a la constante demanda de esta especialidad por parte de la SEAIC (Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica), reforzada con el congreso Alergomenorca, que se celebra desde 2016. En 2024 se crea el servicio de alergología con la incorporación de dos alergólogas más. A dicha inauguración acude el presidente de la SEAIC y la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, acompañada de la consellera de Salud, Manuela García. En Alergomenorca 2025, la consellera de Salud prometió una plaza más para el 2025 y otra para el 2026. De momento, dichas plazas no se han convocado.

P.- ¿Qué impacto tiene la falta de profesionales en la atención y en las listas de espera?

R.- La OMS recomienda un alergólogo por cada 50.000 habitantes. Si tenemos en cuenta que la población de Baleares ronda 1.200.000 habitantes, la proporción es de un alergólogo por 400.000 habitantes aproximadamente. Eso conlleva retraso en los diagnósticos y tratamientos, así como sobrecarga en otros servicios como Neumología, ORL, Dermatología, Inmunología, etcétera.

P.- ¿Cuántos especialistas en alergias debería tener el Servicio Público de Alergología?

R.- De acuerdo con los criterios de la OMS, corresponderían 26 alergólogos. En el archipiélago canario, por poner un ejemplo insular, con una población de 2.118.519 habitantes, hay 32 alergólogos en el servicio público.

P.- ¿Existen diferencias significativas en el acceso al diagnóstico y tratamiento de las alergias entre las diferentes islas?

R.- Es evidente. Desde hace un año se desplaza una alergóloga de Son Espases al Hospital Mateu Orfila de Menorca los jueves, en horario de mañana, y con periodicidad quincenal. A Ibiza creo que lo mismo desde hace algo más de tiempo.

P.- Si no se refuerza el servicio público, ¿qué consecuencias puede tener a medio y largo plazo para la salud de la población balear?

R.- El retardo en el diagnóstico y tratamiento de cualquier enfermedad siempre empeora su pronóstico.

P.- ¿Qué medidas concretas deberían adoptarse de forma urgente para garantizar un servicio de Alergología adecuado en Baleares?

R.- Cumplir de momento el compromiso de los cinco alergólogos, más personal de enfermería y establecer un plan de desarrollo del servicio, implementando la formación tipo MIR, para poder fidelizar profesionales.

P.- ¿Qué porcentaje de la población sufre alergias en Baleares?

R.- Se estima que un 30% de la población sufre alguna enfermedad alérgica, aumentando dicho porcentaje hasta el 50% en los próximos años. En Baleares y en el resto del mundo desarrollado.

P.- ¿La incidencia de la alergia crece? ¿Hay ahora más personas que sufren alergias que hace unas décadas?

R.- Como se ha dicho en la respuesta anterior, la incidencia aumenta en el mundo desarrollado por los cambios de hábitos y la contaminación. Es relevante la teoría de la higiene, que indica que si los niños pequeños están en contacto con más infecciones y toxinas, adquirirán menos sensibilizaciones alérgicas. De otro lado, el diésel hace más agresivas a las esporas de polen.

P.- ¿Cuáles son las principales alergias en Baleares?

R.- Desde un punto de vista respiratorio, destaca el asma y la rinitis alérgica, con sensibilización frente a ácaros, epitelios (perro, gato, caballo, hámster), hongos (alternaria) y pólenes (gramíneas, olea y Parietaria judaica). Después están las alergias a diferentes medicamentos: antibióticos, antiinflamatorios, citostáticos, etcétera. También la alergia a alimentos: proteínas de leche (no confundir con intolerancia a la lactosa), proteínas de huevo, frutos secos, crustáceos, LTP (proteína transportadora de lípidos). Esta última es una proteína de defensa, generada a partir de la contaminación, y que permite que los vegetales puedan llegar a desarrollarse y llegar a nuestras mesas, pero son muy alergizantes.

P.- Y alergias a animales.

R.- Está la alergia a los himenópteros: picaduras de avispas y abejas. Precisamente el sábado de la pasada semana, la asociación de apicultores de Menorca, encuadrada en la Unió de Pagesos, nos invitaron al doctor Lluis Marqués (alergólogo de Lleida y miembro del comité de alergia a Himenópteros de la SEAIC) y a mí, a dar una charla sobre dicha alergia en su sede de Ferreries. Es de destacar la gran afición a la apicultura que existe en Menorca, y que potencialmente genera más riesgo de sensibilizaciones. Urticarias que pueden ser de origen alérgico o espontáneas. Dermatitis de contacto.

P.- ¿Qué es el Pacto de Hamilton?

R.- En Alergomenorca 2023 se convocó una mesa debate sobre el servicio público de alergología en Baleares, moderada por el presidente de la SEAIC, y con la participación de representantes de los diferentes partidos políticos y la doctora Chugo, entonces única alergóloga en el Servicio Público de Baleares. En dicho debate se llegó al compromiso por parte de todos los partidos políticos, para poner en marcha el Servicio de Alergología Balear, y a eso se le dio en llamar el Pacto del Hamilton, por ser en dicho hotel donde se celebró la mesa. Este año se ha convocado otra mesa bajo el título de impulso al servicio de alergología en Baleares, y que contará con la presencia del director de Asistencia Sanitaria del IB-Salud y los representantes de los diferentes partidos (PP, PSOE, Vox, Més per Mallorca, Més per Menorca, UP), así como la doctora Chugo. También se desarrollará una mesa sobre el impulso de la formación de la alergología en las universidades, con la presencia de la presidenta de la comisión de ciencia, innovación y universidades del congreso de los diputados, y decanos de diferentes facultades de medicina. Esperamos contar con la presencia del conseller de Educación de Baleares y de la consellera de Salud.

P.- ¿Cuáles son las alergias más graves?

R.- La alergia más grave es la anafilaxia, es decir, aquella reacción alérgica que compromete a más de dos órganos o sistemas, y que puede ser potencialmente mortal. Puede ser provocada por un medicamento, un alimento o una picadura de himenóptero.

P.- ¿Qué es exactamente una alergia?

R.- La alergia se define como una reacción exagerada del sistema inmunitario ante sustancias inofensivas (alérgenos) como ácaros del polvo doméstico, polen, alimentos, caspa de mascotas, medicamentos, etcétera. Al entrar en contacto una persona alérgica con estos alérgenos, se liberan una serie de sustancias que darán lugar a los síntomas.

P.- ¿Son fáciles de diagnosticar y tratar?

R.- Depende de la patología y del alérgeno implicado. El tratamiento fundamental en la alergología es la inmunoterapia específica (alérgenos inhalados, alimentos e himenópteros). También medicamentos biológicos para la urticaria, la dermatitis atópica y el asma. Desensibilización a proteínas de leche y huevo. Desensibilización a citostáticos, AAS, etcétera.

P.- ¿Se puede prevenir una alergia?

R.- La alergia tiene un componente genético, si conocemos la historia familiar y diagnosticamos precozmente al paciente, podremos tomar medidas de evitación y de control ambiental.

P.- Usted es el coorganizador del Foro Alergomenorca: ¿Qué busca este encuentro de especialistas?

R.-Lo soy desde la primera edición (2016), conjuntamente con la doctora Ana Elices Apellaniz, alergóloga madrileña, que ejerce en el Hospital de Henares y es de padres menorquines. En una reunión informal dentro del congreso nacional de la SEAIC. En octubre de 2013 planteamos que, dado que era tremendamente injusto que Baleares no contara con un servicio de alergología en la sanidad pública como el resto del país, debíamos tomar la determinación de organizar una reunión con el aval de la SEAIC, que pusiera de manifiesto dicha problemática. Yo, por mi parte, aunque ejerzo fundamentalmente en Barcelona, tengo consulta privada en Mahón desde mediados de los 80, y he podido seguir en primera persona las carencias en la atención alergológica a los pacientes alérgicos en el archipiélago. En las diferentes ediciones hemos combinado la parte reivindicativa con un relevante programa científico, que lo hace muy atractivo para los compañeros del resto de España. Este año, que cumplimos nuestro décimo aniversario, tenemos la satisfacción de reunir a los últimos cuatro presidentes de la SEAIC (desde 2010) y tenía que acudir también la presidenta de la Academia Europea de Alergia, pero finalmente le coincide con otro compromiso por su cargo en Seúl. Estará representada por un miembro de su junta directiva, que es a su vez decano de la Facultad de Medicina San Pablo CEU, y fue presidente de la SEAIC.