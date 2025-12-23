La apertura de una investigación por la Comisión Europea a la empresa pública china de ferrocarriles CRRC frustró el contrato al que optaba esta compañía para construir 20 trenes eléctricos para Bulgaria. Tras la apertura en febrero de 2024 de esta investigación por las ayudas a esta empresa del Estado chino -prohibidas en la Unión Europea- CRRC retiró en marzo su oferta, que era la mitad de lo que ofreció la española Talgo.

Esta empresa china es en la que el Gobierno de Pedro Sánchez está pensando en contratar para surtir de 40 trenes de alta velocidad a Renfe. El ministro de Transportes, Óscar Puente, estuvo a mediados de diciembre en China visitando la fábrica de CRRC. «Estoy pensando seriamente comprar trenes a China, no es ningún juego», ha declarado en una entrevista este domingo Puente.

Esta empresa china decidió abandonar el concurso de los trenes para Bulgaria un mes después de conocerse la investigación por parte de Bruselas por ayudas de Estado. La china CRRC ofrecía por los 15 trenes y el mantenimiento de los mismos por 15 años la mitad de lo que ofreció la española Talgo: 310 millones de euros frente a 623 millones.

Según el Reglamento europeo sobre subvenciones extranjeras, las compañías están obligadas a notificar a Bruselas si el valor de una licitación pública en cualquier país de la UE supera los 250 millones y la empresa recibió al menos cuarto millones en contribuciones financieras extranjeras de al menos un tercer país en los tres años anteriores a la notificación.

El caso del contrato de Bulgaria no es un caso aislado. A principios de noviembre se conoció que Bruselas ha abierto una investigación a la filial portuguesa de esta misma empresa pública china por una posible distorsión del mercado en una licitación para obras de construcción ferroviaria en Lisboa, según un comunicado de la Comisión.

De acuerdo con la nota, una indagación preliminar de la Comisión indicó que la filial portuguesa del fabricante chino de material rodante podría haberse beneficiado de subvenciones extranjeras. Bruselas señala que, cuando finalice la investigación, decidirá si la excluye del concurso o le permite seguir adelante.

Aunque el concurso sigue abierto, entre la lista de ofertas que finalmente se han presentado al concurso, facilitada por el Metro de Lisboa, no figura el nombre de la empresa china, por lo que todo apunta a que podría haberse retirado también de este concurso.

Vetada por Bruselas en Bulgaria y en Portugal, el Gobierno español no descarta que la china CRRC suministre 40 trenes de alta velocidad a Renfe, concurso que la firma pública española está preparando para principios del año próximo.

Se da la circunstancia de que la china CRRC competiría con Talgo, donde recientemente han entrado la SEPI y un consorcio del Gobierno vasco y Sidenor, que han tomado el control del fabricante de trenes al comprar el 30% del capital.

En cualquier caso, Talgo ha tenido muchos problemas como suministrador de trenes de Renfe. El operador le ha impuesto una multa de 116 millones de euros por el retraso en la entrega de los trenes de alta velocidad Avril.