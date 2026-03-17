La Fiscalía no pide orden de alejamiento para el ex DAO porque la denunciante no es subordinada ni trabajan juntos

La Fiscalía no ha pedido una orden de alejamiento para José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, debido a que la mujer que le denunció por agresión sexual, también trabajadora del cuerpo, no era subordinada ni trabajaban juntos.

El Ministerio Público, tras escuchar en la sala del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid el audio de 40 minutos que la denunciante presenta como prueba, ha decidido no solicitar ninguna medida cautelar para el ex DAO, por lo que González no se enfrentaría ni a una entrada en prisión preventiva ni a la retirada del pasaporte.

José Ángel González llegó alrededor de las 10:00 horas al Juzgado, en un furgón de color negro, con los cristales tintados, y acompañado de su abogado. El ex DAO, que dimitió el pasado 17 de febrero tras admitirse a trámite la querella contra él por agresión sexual, ha asegurado estar «bien» y mantenerse «tranquilo», antes de su declaración como acusado.

Tal y como había adelantado OKDIARIO, la denunciante se introdujo en la sede judicial por un acceso secundario, para mantener su anonimato, con escolta policial y dispuesta a contarlo «todo» sobre lo sucedido. Para ello, ha aportado como prueba el audio de 40 minutos, que se ha escuchado en la sala antes de que la Fiscalía transmitiera su valoración y optara por no pedir orden de alejamiento para el ex DAO.