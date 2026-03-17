La víctima del DAO acude al juzgado con escolta policial y dispuesta a contarlo «todo»

La denunciante del que fuera ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González, ha acudido al juzgado con escolta policial y dispuesta a contarlo «todo». El que fuera DAO está investigado por agresión sexual.

Cita clave en el caso del DAO. El magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha citado este martes a la denunciante y a José Ángel González para que den explicaciones en sede judicial sobre lo ocurrido.

La presunta víctima del DAO ha acudido a los juzgados de Madrid con un dispositivo de seguridad organizado por su escolta. El decanato de los juzgados ha autorizado la entrada por el garaje, tal y como ya ha ocurrido en otros casos como, por ejemplo, cuando Begoña Gómez fue a declarar en sede judicial.

Según ha podido saber este periódico, será una declaración larga, en la que no sólo se ratificará la denuncia, sino que también se contestarán las preguntas que quiera hacer el juez, la Fiscalía o las partes. La denunciante tiene intención de explicar lo que ocurrió en la casa oficial del DAO, propiedad del Ministerio del Interior, el 23 de abril de 2025.

El DAO, por su parte, está barajando con su defensa si acogerse a su derecho a no declarar o no. Su abogado contestó a la denuncia mediante un escrito judicial en el que aseguró que la denunciante, una subordinada dentro de la Policía Nacional, actuó por celos.

El que fuera DAO renunció al cargo tras conocer que el juez había admitido a trámite la denuncia presentada en su contra y le había citado a declarar como querellado.

El juez dio credibilidad a la denuncia y decidió estudiarla argumentando que los hechos denunciados «hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales», después de que el abogado de la denunciante alertara también en la querella de supuestas coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

Investigar la filtración

La declaración de ambos se produce un día después de que el abogado de la presunta víctima del DAO haya pedido investigar la filtración de su identidad. Lo ha hecho a través de un escrito de su defensa al que ha tenido acceso OKDIARIO.

A través de su representación legal, la denunciante solicita una deducción de testimonio por los presuntos delitos de revelación de secretos y vulneración del secreto sumarial. De prosperar la solicitud, se abriría una pieza separada de instrucción con el objetivo de determinar el origen de la filtración y las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la misma.

El letrado de la denunciante sostiene que el mismo día en que la defensa del ex DAO presentó un escrito de solicitud de prueba, varios medios de comunicación publicaron informaciones con documentación relativa al proceso. A su juicio, dicha documentación se encontraba bajo reserva sumarial, por lo que su difusión habría supuesto una vulneración directa de la confidencialidad del procedimiento judicial en curso.

Como consecuencia de esa filtración, terceros ajenos al proceso habrían tenido acceso al nombre y apellidos completos de la mujer denunciante. El abogado califica este hecho de «grave intromisión» en la privacidad, seguridad e integridad de su representada.

La defensa de la víctima considera que existen indicios verificables suficientes para acreditar tanto la revelación de secretos como la vulneración del secreto sumarial. Por ello, reclama que se activen diligencias orientadas a determinar la autoría de los hechos, sin que sea necesario, a su juicio, identificar e imputar a una persona concreta en esta fase inicial de la investigación.

La denunciante del DAO tiene miedo a que trascienda su identidad, por lo que tomará todas las precauciones necesarias que estime su escolta para declarar en el juzgado y para su vida diaria.