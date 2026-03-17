El Gobierno confirma la nueva norma de las pensiones: vas a cobrar un 4% más por cada año que retrases tu jubilación

Los trabajadores españoles pueden aumentar la cuantía de sus futuras pensiones de jubilación en caso de que demoren su acceso a la retirada. Este incremento puede ser de un 4% por cada año de demora o un dinero a tanto alzado para los que elijan alargar su vida laboral y retrasar el acceso a la jubilación. Consulta en este artículo todo lo que tienes que saber sobre este incremento en las pensiones de jubilación.

En 2026 se ha vuelto a retrasar la edad de jubilación, conforme reza la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por ello, desde el 1 de enero, para acceder a la jubilación a los 65 años con el 100% de la pensión, hay que acreditar una cotización de 38 años y tres meses y, en caso contrario, estos trabajadores tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. En 2027, la edad se retrasará a los 67 años para los que no puedan certificar 38 años y seis meses.

Esto forma parte de la estrategia del Gobierno de mantener al mayor número de personas cotizando en la Seguridad Social para poder garantizar el sistema de pensiones ante la llegada a la jubilación de la generación del baby boom. Por ello, en los últimos años se ha penalizado a los trabajadores que opten por adelantar la jubilación y bonificado a los que alarguen su trayectoria laboral. De ahí a este incremento del 4% de las pensiones de jubilación para los que se decanten por la jubilación demorada.

El incremento en las pensiones de jubilación

La jubilación demorada permite a los españoles retrasar su acceso a la jubilación a cambio de un incremento de la futura pensión de un 4% por cada año de demora o una bonificación a tanto alzado. La Seguridad Social también ofrece un sistema mixto para los ciudadanos que opten por alargar su trayectoria laboral y seguir cotizando mes a mes.

Recientemente, el Gobierno ha introducido novedades en la jubilación demorada en las nuevas medidas para mejorar la compatibilidad de la pensión con el trabajo, aprobadas por el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, tras ser acordadas en la Mesa de Diálogo Social de Seguridad Social y Pensiones.

Estas novedades entraron en vigor el pasado 1 de abril de 2025 y desde esa fecha los trabajadores que opten por la jubilación demorada podrán recibir un incentivo adicional del 2% por cada seis meses de demora a partir del segundo año. Hasta la fecha, este incremento se ofrecía de forma anual. Los incentivos por demorar el acceso a la jubilación son los siguientes:

Aumento de un 4% por cada año de demora de la jubilación.

Un cheque por cada año de demora (la cuantía depende de la base reguladora).

Una fórmula mixta combinando las dos opciones.

«Si se elige disfrutar de los incentivos a la demora de la jubilación de este modo, el trabajador recibirá, cada año tras el momento de jubilarse, una cantidad que puede oscilar entre los 4.800 y los 13.500 euros en función de los años demorados», dicen desde la Seguridad Social en declaraciones que recoge El Economista.

Así que los trabajadores españoles que opten por demorar su acceso a la jubilación se podrán beneficiar de un incremento en la pensión de un 4% al año, porcentaje que puede incrementar de forma significativa la cuantía de la pensión de jubilación. Además, desde el pasado mes de abril se podrán aprovechar de un extra de un 2% por cada seis meses a partir del segundo año de demora en la jubilación.