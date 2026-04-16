¿Cómo participar en el casting de ‘Pasapalabra’? Fecha, ciudad y cómo puedes convertirte en concursante

El equipo de Pasapalabra sigue buscando a sus próximas estrellas. El pasado mes de febrero, los espectadores de Antena 3 tuvieron la oportunidad de ser testigos de un momento histórico. Pues, tras más de un año sin tener un ganador del bote, el programa mostró cómo Rosa Rodríguez se alzó con la victoria.

La participante logró completar el temido Rosco y se llevó la escalofriante suma de 2.716.000 euros. Un premio tan alto con el que batió todo tipo de récords. Pues, nunca nadie había conseguido llevarse esa cifra. Una noche repleta de emociones, pues la cadena interrumpió sus emisiones habituales para emitir un programa especial en horario prime time.

Desde entonces, el programa ha ido presentando a sus nuevos candidatos a llevarse el bote. Pero, aunque algunos se han mantenido durante semanas, vuelven a producirse eliminaciones. Por ello, recientemente, Roberto Leal ha comunicado que el formato vuelve a abrir su casting. Una nueva oportunidad para que los seguidores del formato luchen por su sueño de ser concursante oficial.

¿Cómo participar en el casting de ‘Pasapalabra’?

Ser concursante de Pasapalabra no es fácil, pero tampoco imposible. Tal y como se ha informado, el equipo del programa realizará un encuentro especial y presencial para descubrir a sus nuevas estrellas. De esta manera, este próximo 29 de abril, los que quieran probar suerte deberán trasladarse hasta Madrid.

Según se ha informado, el casting se realizará en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid (Plaza de Ciencias, 1). Un encuentro muy importante que comenzará a las 10:00 y concluirá a las 18:00 horas. Eso sí, los aspirantes deberán demostrar por qué son diferentes al resto y someterse a varias pruebas.

La organización ha querido compartir un vídeo recopilatorio donde se puede ver a participantes como Rosa Rodríguez, que se llevó el último bote, o a Manuel Pascual, su contrincante eterno, pasando esta prueba. Un casting que tuvo lugar en el 2022 y donde se puede apreciar a los jóvenes antes de saltar a la fama. Y es que, ellos no se imaginaban lo mucho que les iba a cambiar la vida tras ese día.

Por lo tanto, el programa de Antena 3 vuelve a salir a la calle con el objetivo de seguir creciendo. Eso sí, mientras esto tiene lugar, Roberto Leal continúa presentando las nuevas entregas del formato. Pues, de lunes a viernes, cada tarde, la audiencia tiene la oportunidad de seguir aprendiendo de la mano del show de las letras más famoso de la televisión. ¡No te puedes perder esta gran oportunidad!