Mercedes Milá desvela la fortuna que cobraba en ‘Gran Hermano’ y la relación que tuvo con un concursante

Si hay un programa que ha marcado la carrera de Mercedes Milá, ese ha sido Gran Hermano, el reality por excelencia de nuestra televisión. La catalana fue la primera en confiar, allá por el año 2000, en este formato, cuando muchos dudaban de lo que podía pasar en aquella casa cuando se encerrasen a varios extraños a convivir con cámaras las 24 horas del día. Ante las críticas de muchos, ella se metió de lleno en el programa y hasta el año 2016 fue su presentadora, siendo todo un símbolo de la edición de anónimos. Una década después de su ‘adiós’, ha querido contar algunos de los detalles que el público no conocía hasta ahora de aquella aventura.

Mercedes estuvo durante 16 años como presentadora, aunque hizo un parón en la tercera edición, presentada por Pepe Navarro, por culpa de una ruptura sentimental que la dejó muy tocada. Nadie podía dudar de que su sueldo era acorde con su estatus de estrella de la cadena, pero nunca se había desvelado la enorme cantidad que podía cobrar. En su visita al podcast Menudo cuadro, presentado por Carlota Corredera, y que se puede ver en RTVE, ha hablado de aquella etapa. Hay que recordar que ella sólo presentaba las galas de expulsión de los jueves, dejando los debates de los domingos para otras caras, como Frank Blanco, Sandra Barneda o Jordi González.

Preguntada por lo que cobraba, la catalana no ha dudado en lanzarse a contar sin pelos en la lengua. «Al final de Gran Hermano, yo creo que estaba ganando 60.000 euros por programa. Estaba dando muchísimo dinero al canal, muchísimo más generaba de lo que cobraba», asegura.

Haciendo cuentas, Milá facturaba 240.000 euros al mes por las cuatro galas mensuales que presentaba de GH. Teniendo en cuenta que las ediciones solían durar tres meses, estamos hablando de que podía llegar a ganar 720.000 euros por cada edición del reality, aunque estas cantidades es de suponer que sean antes de pagar impuestos.

Así es normal entender que durante más de 15 años decidiese estar al frente del programa, llegando a ganar millones de euros por su trabajo. Además, como ya ha contado en varias ocasiones, era una auténtica apasionada del programa y no podía dejar de ver el canal 24 horas para llegar a las galas conociendo todos los detalles, además de hacer entrevistas a los concursantes con pleno conocimiento.

Hay que aclarar que en las primeras ediciones este sueldo sería mucho menor, puesto que Gran Hermano nunca se había emitido en España y no se sabía que iba a ser el programa que cambiase la televisión para siempre. Por lo tanto, con el paso de los años, cadena y presentadora fueron negociando su caché hasta llegar a esa espectacular cantidad.

El romance de Mercedes Milá con un concursante de ‘GH’

Hay que remontarse a Gran Hermano 4, edición que supuso el regreso de Mercedes a la televisión después de la ruptura sentimental de la que ya hemos hablado antes. Tras un año de descanso y con el corazón libre, la presentadora tuvo un affaire con uno de los finalistas con los que siempre tuvo una química muy especial en pantalla.

«Tuve una cosita con uno de los concursantes de GH que me gustó mucho», ha confesado ante la sorpresa de los presentadores. Lejos de guardar el secreto, asegura que esto ya se hizo público en su momento, aunque en pleno 2026 es un dato que hasta los más fans de la televisión hemos olvidado. «Matías, todavía nos escribimos», ha confirmado.

El argentino quedó en cuarto lugar de la edición y se ganó desde el primer minuto su fama de ligón, algo que hizo efecto, por lo que podemos ver, con Mercedes Milá. Fue participante de la edición que ganó Pedro Oliva, el recordado cabrero que se ganó el corazón de los espectadores.

El nuevo proyecto de Mercedes Milá en TVE

Tras su paso por Movistar Plus+, Mercedes vuelve en 2026 con el programa Me meto en un jardín, un programa de entrevista que ha tenido una relativamente buena acogida. Con un 4.5 % de cuota en su estreno y un 4.1 % en su segunda emisión, Mercedes ya dejó claro que esos datos le parecían «una puta mierda», pero hay que dejar claro que la segunda cadena de TVE suele tener datos mucho más bajos, por lo que tendrá que acostumbrarse a que ese dato es bueno, aunque está muy lejos de los grandes números que hacía en Telecinco, llegando a pasar del 30 % y los cinco millones de espectadores en las galas de GH.