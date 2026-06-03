PP y Vox en Baleares exigen al Gobierno suspender la obligatoriedad de la baliza V16

El Parlament, con la mayoría conformada por el PP y Vox, ha instado al Gobierno a suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos y forenses «independientes y concluyentes» que acrediten su eficacia.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que la diputada de Vox María José Verdú ha defendido en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua de este miércoles.

La iniciativa, que ha recibido el rechazo de la izquierda, también reclama al Ejecutivo que garantice que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer en el interior de los vehículos y a cesar en la promoción de normativas que «imponen costes innecesarios» y tiene una finalidad «puramente extractiva».

El Ministerio de Industria advirtió a la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2019 que la sustitución de los triángulos de preseñalización por la baliza V16 ponía en peligro la seguridad vial, al considerar que este dispositivo luminoso no contaba con la intensidad requerida para advertir o señalar averías y accidentes en carretera. Aviso que desoyó Pere Navarro, director de Tráfico desde 2018, obligando a los conductores a portar este aparato en la guantera desde el pasado 1 de enero.

Así lo confirma un informe emitido por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, al que ha tenido acceso este diario, sobre el proyecto del real decreto, propuesto en 2019, por el que se regulan las condiciones de los servicios de auxilio en vías públicas, en el que se incluye el uso de dispositivos de seguridad vial, como los triángulos de emergencia o la baliza V16.

La baliza V16 hunde su precio hasta un 70% por la baja demanda entre los conductores, a pesar de la obligatoriedad de uso como dispositivo para señalizar averías y accidentes en carretera, en sustitución del triángulo, desde el pasado 1 de enero. Una bajada de precios, de más de 50 euros a algo más de 16 euros, que evidencia el sobrecoste que se coló al consumidor por la nueva norma impuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así lo ha podido comprobar este diario al consultar distintas webs en las que se comercializa el dispositivo, que incluyen descuentos en el precio de la baliza V16 que van desde el 50% hasta el 70%, en los casos más extremos, no superando en ninguna de estas páginas los 50 euros.