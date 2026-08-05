Los socialistas mallorquines copian al PP un año después en Marivent y se compran guayaberas para ver al Rey

Las caras masculinas más visibles del PSIB-PSOE colaboraron este martes en la instauración de la guayabera como prenda de vestir idónea para la tradicional recepción del Rey Felipe VI a la sociedad balear en los jardines del Palacio de Marivent. En 2025 sólo la cúpula del PP se atavió con esta refrescante prenda de vestir, mientras los socialistas no fueron más allá de una camisa blanca. Este año han sucumbido a la moda impulsada por el propio Rey.

Como puede apreciarse en la imagen que ilustra esta noticia y que los propios socialistas han compartido en sus redes sociales, dirigentes y cargos socialistas como el senador y ex alcalde de Palma, José Hila, o el actual portavoz del grupo municipal, Francesc Dalmau, entre otros que no aparecen en la imagen, se han apuntado este año a la guayabera que, por otra parte, parece ser el único modelo y color que se vende en la isla. Todos optaron por el blanco.

Un año después se han querido apuntar al impacto del uso masivo de la guayabera por parte de los ‘populares’ y del propio Rey del año pasado.

Fue precisamente en 2025 cuando, preocupada por las altas temperaturas y la sensación de bochorno que apuntaban las previsiones, la Casa Real relajó el protocolo de indumentario para la recepción de Marivent. Los invitados quedaban, como este año, liberados de las chaquetas y de la etiqueta. Entonces, Felipe VI y muchos de los invitados -la mayoría cargos del PP- optaron por la guayabera. Este año todos han repetido y se les ha sumado la cúpula socialista.

El Rey, por segundo año consecutivo, ha optado por lucir una guayabera, esta vez de color azul marino. La Reina Letizia ha optado por un vestido midi blanco y a rayas, con la manga a tres cuartos.

La Princesa Leonor ha llevado un conjunto de dos piezas, largo y de tonos naranjas y azules. Su hermana la Infanta Sofía, un vestido largo de colores rosa y blanco y con un cinturón dorado.

La Reina Sofía también ha optado por un vestido de manga larga con un estampado de flores, acompañado de un bolso de lentejuelas pequeño.

La recepción se ha celebrado por quinto año consecutivo en el Palacio de Marivent. Otros años esta cita había tenido lugar en el Palacio de la Almudaina, pero desde 2022 los Reyes decidieron trasladar el evento a la que es su residencia en Mallorca.