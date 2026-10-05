Detenida en Mallorca una colombiana tras estafar 9.500 euros a la anciana a la que cuidaba

La Guardia Civil ha detenido en Campos (Mallorca) a una mujer colombiana de 32 años acusada de estafar 9.500 euros a la anciana dependiente a la que cuidaba. La sospechosa, que ejercía como cuidadora interna y convivía con la víctima, fue arrestada justo cuando tenía las maletas preparadas para darse a la fuga tras ser alertada de que los agentes le seguían la pista.

La investigación arrancó a raíz de la denuncia presentada por los propios familiares de la víctima. Al revisar las cuentas bancarias de la anciana, detectaron una serie de movimientos anómalos y reintegros de dinero que en ningún momento habían sido autorizados. Ante estas sospechas, los agentes de la Comandancia de Baleares tomaron el control del caso y comenzaron a analizar de forma minuciosa las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del cajero automático donde se habían realizado las extracciones.

El análisis de las imágenes permitió identificar con claridad a la presunta autora. Se trataba de la empleada del hogar de la anciana, una mujer de origen colombiano que aprovechaba su convivencia diaria y el estado de dependencia de la víctima para disponer de un dinero sobre el que no tenía ningunas facultades ni permiso legal.

Sin embargo, las gestiones policiales no concluyeron con la identificación de la sospechosa. Para averiguar si el dinero sustraído estaba siendo enviado al extranjero, los investigadores ampliaron sus pesquisas e interrogaron a varios responsables de establecimientos de envíos monetarios de la localidad. Durante este proceso, una de las encargadas de un locutorio cometió una imprudencia grave al filtrar la información e informar a la cuidadora de que la Guardia Civil la estaba investigando.

Al verse descubierta y saber que la policía andaba tras sus pasos, la mujer preparó rápidamente su equipaje con la intención de huir. Afortunadamente, los agentes reaccionaron a tiempo y lograron interceptarla y detenerla antes de que pudiera concretar su fuga, imputándole un delito continuado de estafa.

Asimismo, las fuerzas de seguridad han abierto una investigación formal contra la responsable del locutorio que filtró el aviso, a quien se le atribuye un presunto delito de revelación de secretos.