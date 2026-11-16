Arthur Fils vs Rafa Jódar en directo | Horario y dónde ver el partido de las ATP Finals hoy en vivo online

Rafa Jódar quiere seguir haciendo historia. El tenista madrileño ha alcanzado las ATP Finals en su primer año como profesional, una gesta reservada para pocos talentos en las últimas décadas del tenis. Tras el tropiezo ante Zverev, Jódar quiere sumar en el torneo de Turín.

Se estrenó frente al número 1 del mundo, con derrota (6-4, 6-4) en un partido controlado por el alemán desde el principio. En su primer torneo de Maestros, Jódar quiere redimirse en su segundo encuentro, ante un Arthur Fils siempre peligroso en pista rápida.

El tenista de 20 años es, junto a Carlos Alcaraz, el único representante español del torneo de los ocho mejores. Tan solo Alex Corretja y Manuel Orantes han ganado este trofeo para nuestro país. Una competición en la que no está Jannik Sinner, de baja por una lesión en la rodilla, y que puede ganar cualquiera. Descubre toda la información sobre el próximo compromiso de Jódar y cómo verlo.

Cuándo es el Arthur Fils – Rafa Jódar: horario del partido de las ATP Finals 2026

El Arthur Fils – Rafa Jódar correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos se jugará el martes 17 de noviembre no antes de las 14:00 horas en el Palasport Olímpico de Turín, Italia.

Jódar llega tras caer ante ‘Sasha’ Zverev en el partido inaugural del torneo el pasado domingo 15 de noviembre, por lo que su marcador está 0-1. Mismo que el de Fils, que perdió en una auténtica batalla (6-2, 3-6, 6-3) ante un Ben Shelton que se ha convertido en uno de los favoritos al título.

Partido fundamental para ambos de cara a estar en la fase final de un torneo que siempre regala grandes momentos entre los mejores tenistas del planeta. Duelo importante para un Jódar que sigue haciendo historia y ya está con los más destacados. Una victoria que podría significar acercarse a la siguiente fase y seguir maravillando al público italiano.

Dónde ver el Arthur Fils – Rafa Jódar en las ATP Finals 2026 en directo gratis y por TV

El partido Arthur Fils – Rafa Jódar, así como todo el torneo de las ATP Finals 2026 celebradas en Turín, se podrán ver en Movistar+, cadena que cuenta con los derechos de retransmisión del torneo en su totalidad.

La competición arrancó el pasado domingo 15 de noviembre y coronará al campeón de maestros el próximo domingo 22 en la gran final celebrada en Turín. Carlos Alcaraz y Rafa Nadal son los dos representantes españoles en el torneo de los ocho mejores.

Dónde escuchar por radio el Arthur Fils – Rafa Jódar de las ATP Finals 2026

Para el que no pueda disfrutar de ver el partido entre Arthus Fils y Rafa Jódar, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals 2026, podrá seguirlo por las radios clásicas españolas como Radio Marca, COPE, Cadena SER, Onda Cero, RNE…

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