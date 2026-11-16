Feijóo promete «inmigración ordenada» en el campo frente a los «riesgos del fundamentalismo islámico»

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que trabajará por una «inmigración ordenada» en el sector rural frente a los «riesgos del fundamentalismo islámico».

Así lo ha señalado en una explotación ganadera en Lérida, donde ha estado acompañado por el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y el cabeza de lista de su partido por esta circunscripción, Roger Melero, y el líder del PP de Lérida, Xavier Palau.

De esta forma, en lo referente a la mano de obra para la agricultura, ganadería y pesca en Cataluña y el resto de España, Feijóo ha prometido implantar «programas serios» para traer a «gente cualificada e integrarla» en la sociedad.

Por ello, ha apostado por establecer «cupos máximos y vías legales» para una «inmigración ordenada y legal». «La voluntad de integración es real; si no se respetan nuestras leyes, tenemos derecho a expulsarlos», ha advertido Feijóo sobre los inmigrantes irregulares que no cumplan las normas.

Junto a ello, ha asegurado que «el PP no va a ignorar los riesgos del fundamentalismo islámico». Todo lo contrario. «Los vamos a enfrentar», ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha abordado esta cuestión relativa a la mano de obra en el campo a la hora de presentar un Libro Blanco del rural, un documento de 350 páginas con medidas para la agricultura, la ganadería, la pesca y los montes.

El PP presentará un pacto nacional

El presidente del PP ha señalado que este documento es una «guía para firmar un pacto nacional» del campo, que tratará de suscribir con las comunidades y los ayuntamientos; ha avanzado. También ha adelantado que esta propuesta será sometida a votación en el Congreso de los Diputados para su entrada en vigor.

En concreto, Feijóo ha precisado que los cinco objetivos de este pacto son los siguientes: «Reducir la burocracia, una fiscalidad específica, una rentabilidad del sector, la sostenibilidad, con un Pacto Nacional por el Agua y una mano de obra necesaria, con inmigración ordenada», ha recalcado. Además, el líder popular ha propuesto incentivos para quien «reduzca la contaminación».

La redacción del documento ha sido liderada por cuatro mujeres: Carmen Crespo, exconsejera de Andalucía y ‘número uno’ del PP por Almería, además de coordinadora de la política rural; Mercedes Morán, consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura, que se ha centrado en la Política Agraria Común (PAC); Mila Marcos, cabeza de lista por Palencia encargada de la política de desarrollo rural y forestal; y Rosa Quintana, que fue su consejera de Pesca en la Xunta de Galicia durante casi 14 años.