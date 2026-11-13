El PP lanza un vídeo con Feijóo como superhéroe de anime para captar voto joven: «Contigo voy»

El PP ha lanzado un vídeo con su líder y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29-N, Alberto Núñez Feijóo, representado como un superhéroe de anime (estilo de animación japonesa) para captar votos entre el electorado joven.

En la cinta, de un minuto y 20 segundos de duración y titulada El cambio necesario, aparece el personaje de Feijóo también de niño, recordando sus orígenes en Galicia. «De un pueblo de Galicia, de una tienda y un andén, años tomando decisiones, años de escuchar y hacer, lleva el pueblo en la memoria, no se olvida de quién es», empieza la melodía del vídeoclip, con una voz en off.

Acto seguido, entra en escena un villado con los rasgos de Pedro Sánchez y la letra de la melodía pasa a ser la siguiente: «La mentira toma forma, cubre España de oscuridad. Cuando el ruido se hace un monstruo, él (por Feijóo) no piensa echarse atrás», dice la misma voz en off.

El vídeo utiliza además el lema «Contigo voy» para destacar el apoyo ciudadano a Feijóo. «Una casa, un trabajo, que las cuentas salgan bien», prosigue la cita, donde también figuran caracterizados como superhéroes los principales colaboradores del líder del PP, entre ellos Miguel Tellado, Alicia García, Ester Muñoz, Borja Sémper o Cayetana Álvarez de Toledo.

«Van llegando sus aliados y la gente va con él», destaca también la cita, mientras estos dos últimos, Sémper y Cayetana derriban un muro de la ciudad. El muro como símbolo del sanchismo, después de que el presidente del Gobierno abogara en su discurso de investidura de 2023 por construir un «muro contra la derecha y la ultraderecha».

«El apoyo de su gente le da fuerza para avanzar. Feijóo no va solo, aquí estoy. La mentira ya cayó. Feijóo», concluye el videoclip, con el superhéroe del PP chocando el puño a una niña.

El rapero ‘Anotop At’

Esta iniciativa para captar voto joven va en la misma línea que otra impulsada desde Nuevas Generaciones del PP en las últimas horas y que consiste en recuperar el traspié diálectico de Feijóo en una sesión parlamentaria, el famoso «Anotop At…», para usarlo de apodo del candidato del PP y presentarlo como un superhéroe o un rapero que «farmea aura» (expresar carisma).

Primeras reacciones. https://t.co/YCf7HkEGNO — Partido Popular (@ppopular) November 12, 2026

El propio Partido Popular ha colgado en la noche del jueves —la de pegada de carteles— en su cuenta de ‘X’ un vídeo de Feijóo en el coche mirando sonriente las imágenes creadas a través de Inteligencia Artificial con el lapsus «Anotop At». «Primeras reacciones», decía el mensaje que acompañaba a la cinta.

El PP vasco contra el PNV

Por su parte, el PP vasco que preside Javier de Andrés ha difundido también este viernes un vídeo en sus redes sociales donde denuncia «el apoyo sin fisuras» del PNV a las políticas del socialista Pedro Sánchez durante la pasada legislatura, así como sus «consecuencias reales» para esta comunidad.

Según ha explicado la formación, el vídeo tiene como «eje de la narrativa» la frase «salvar al soldado Sánchez» y contiene «noticias y consecuencias reales para Euskadi», mientras que «el resto es IA».

El PNV con Sánchez: En vivienda

En seguridad

En inmigración

En impuestos

En okupas

En decadencia 🎥 Este vídeo contiene noticias y consecuencias REALES para Euskadi. El resto es IA. https://t.co/71ePCjjGeb — Javier De Andrés (@JavierDeAndres_) November 13, 2026

Durante el vídeo, se relata «cómo los votos del PNV han servido para avalar» el decreto de vivienda aprobado este pasado jueves en la Diputación Permanente del Congreso, para apoyar «la regularización masiva» de inmigrantes o la conocida como ley del Sólo sí es sí y las «140 subidas de impuestos». También se critica el respaldo de los nacionalistas a un Gobierno como el de Sánchez, «salpicado por la corrupción» y con «una legislatura entera sin presupuestos».