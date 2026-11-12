Futbolista, reguetonero… las redes se llenan de memes a favor de Feijóo tras el plantón de Abascal a Jordi Wild

Las redes sociales se han volcado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que Vox confirmase este miércoles que Santiago Abascal no asistiría a la charla con Jordi Wild de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre.

En este contexto, Feijóo ha mantenido su compromiso de participar en el programa, al igual que Pedro Sánchez y Ada Colau, lo que ha situado al presidente del PP en el centro de numerosas reacciones y comentarios en las redes sociales.

Concretamente, los usuarios han retratado a Feijóo como un futbolista, un reguetonero o un piloto de Fórmula 1. Además, el propio Partido Popular también ha decidido sumarse a la ola de memes que ha surgido en las redes a raíz de su presencia en The Wild Project.

La formación ha aprovechado el revuelo generado para incorporar algunas de estas bromas a sus propias publicaciones, utilizando el humor como parte de su estrategia de comunicación digital, en la que han rescatado el nombre Anotop At para referirse a Feijóo.

De esta manera, los populares han convertido las reacciones de los usuarios en un recurso para reforzar su presencia en las redes sociales e impulsar la imagen de Feijóo de cara a los más jóvenes.

Le ha gustado 🐐 https://t.co/GCB9WHRAor — Nuevas Generaciones de España 🇪🇸 (@NNGG_Es) November 12, 2026

¿De dónde viene el nombre ‘Anotop At’?

El término Anotop At viene de un lapsus que Alberto Núñez Feijóo tuvo en el Congreso de los Diputados el 26 de noviembre de 2025. Durante una sesión de control al Gobierno, el líder del PP se trabó al intentar rematar una réplica irónica dirigida a Pedro Sánchez.

El político buscaba hacer un juego de palabras con la serie Anatomía de un instante (que acababa de estrenarse sobre el 23-F), pero se trabó al intentar cambiar el final por «Anatomía de un farsante».

Los memes de Feijóo

Estos son los principales memes que han surgido en las últimas horas a favor de Alberto Núñez Feijóo:

Don Alberto Nuñez Feijóo, «Anotop At», el 29N tras ganar las elecciones con mayoría absoluta https://t.co/UDQRzyKeXy — 𝙏𝘼𝙍𝙍𝙀 (@TarreGodVCF) November 11, 2026

Este tío acaba de ganar las elecciones dos semanas antes de que se celebren con mayoría absoluta y sin mover un dedo. Feijóo, la cabra en mis libros. https://t.co/LDePYlhq0k — (fan) Adry (@Adry___RM) November 11, 2026

Relax chavales https://t.co/fZmyCeqd4D — Nuevas Generaciones de Madrid (@nnggmadrid) November 11, 2026

Llega EL JEFE EL MANUAL/💙 https://t.co/WLLl2dVPln — Nuevas Generaciones de España 🇪🇸 (@NNGG_Es) November 11, 2026

URGENTE: Se filtra parte de la entrevista al candidato Anotop Doble AT en el podcast Wild Project NO DIFUNDIR https://t.co/ZNSqWeoxIK — 11/11/26 RIP VOX 🌼 (@basurapura33) November 12, 2026

Ha empezado la campaña por ANOTOP AT https://t.co/O3hmRD3jH7 — Anuel PP (@DeYamfa) November 12, 2026

ANOTOP AT-. https://t.co/l29WRaezsJ — Juanca (@Nanosecso) November 12, 2026

TRUST IN A.N.F. https://t.co/eQpX21BssP — Nuevas Generaciones de Madrid (@nnggmadrid) November 11, 2026

Que hace el PP en TikTok con esta foto de perfil????? Estoy a lágrimas con la simulación que estamos viviendo https://t.co/BHPHKLJNsk — Tage ⭐️⭐️ (@Tagelca) November 12, 2026