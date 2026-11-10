OKDIARIO sorprende a Sánchez entrando a grabar el podcast con Jordi Wild en pleno funeral por Urda

OKDIARIO ha sorprendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando llegaba este martes a la grabación del podcast de Jordi Wild, The Wild Project, en Manresa (Barcelona). La grabación se produce a la misma hora que se celebra en la catedral de Toledo el funeral por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda, al que el presidente del Gobierno ha evitado ir. Una tragedia ferroviaria, la segunda este año, que se ha llevado por delante a un ministro de Transporte, Óscar Puente, y a un presidente de Adif, Marco de la Peña.

Sánchez ha preferido grabar este podcast en lugar de asistir al homenaje de estado por las 69 víctimas mortales y un centenar de heridos en Urda, que se celebra este martes en Toledo. Moncloa y él mismo han justificado su ausencia durante toda la semana alegando: «Nunca he ido a oficios religiosos, que respeto profundamente» y añadiendo que sólo asiste a ceremonias aconfesionales.

Esta afirmación, reiterada recientemente a propósito del funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, choca con la hemeroteca, que documenta al menos cuatro ocasiones en las que Sánchez sí ha participado en ceremonias católicas durante su mandato: acudió a los funerales de la soprano Montserrat Caballé, David Sassoli y de Guillermo Fernández Vara; y asistió, junto a Begoña Gómez y 14 ministros, a la misa presidida por el Papa León XIV en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, en el viaje pastoral del Pontífice a España.

Pedro Sánchez también se fue a grabar otro podcast una semana después del accidente ferroviario en Urda (Toledo). Grabó Memorias de Pez, conducido por Borja Fernández Zurrón. En el podcast se habla sobre divulgación de historia, geopolítica y economía, y Pedro Sánchez es uno de sus entrevistados.