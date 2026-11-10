La mentira miserable de Sánchez, que no estará hoy en el funeral de Urda: ha ido a cuatro ceremonias católicas en su mandato

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España desde junio de 2018, ha justificado en los últimos tiempos en varias ocasiones su ausencia en actos religiosos alegando que «nunca he ido a oficios religiosos, que respeto profundamente» y que sólo asiste a ceremonias aconfesionales. Esta afirmación, reiterada recientemente a propósito del funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, choca con la hemeroteca, que documenta al menos cuatro ocasiones en las que Sánchez síha participado en ceremonias católicas durante su mandato.

La primera tuvo lugar el 8 de octubre de 2018, apenas cuatro meses después de llegar a La Moncloa. Sánchez acudió al funeral de la soprano Montserrat Caballé en el Tanatorio de Les Corts de Barcelona. La ceremonia, de carácter religioso y con comunión, contó con la presencia de la reina Sofía, el entonces president Quim Torra y otras autoridades. El jefe del Ejecutivo ocupó un lugar destacado junto a la realeza.

La segunda se produjo el 14 de enero de 2022. Sánchez viajó a Roma para asistir al funeral de Estado de David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. La ceremonia se celebró en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, un templo católico, y reunió a dirigentes europeos. Sánchez calificó a Sassoli de «amigo progresista» y «gran defensor de los valores europeos».

La tercera ocurrió el 6 de octubre de 2025. Sánchez se desplazó a Olivenza (Badajoz) para despedir a Guillermo Fernández Vara, ex presidente socialista de Extremadura y compañero de partido. La misa funeral se ofició en la Iglesia de Santa María Magdalena por el arzobispo de Mérida-Badajoz. El presidente acompañó a la familia y a varios ministros en un acto íntimo, pero inequívocamente religioso.

La cuarta y más reciente tuvo lugar el 10 de junio de 2026. Sánchez asistió, junto a su esposa Begoña Gómez y hasta catorce ministros, a la misa presidida por el Papa León XIV en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. El acto coincidió con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la consagración de la Torre de Jesucristo. Fue su primera misa no funeral como presidente y rompió abiertamente con la “norma laica” que él mismo había cultivado.

En contraste, Sánchez no ha asistido a las ceremonias religiosas por las grandes tragedias nacionales de su mandato: las misas por las víctimas de la Covid, el funeral por los fallecidos en la Dana de Valencia en 2024, el de las víctimas del accidente de Adamuz y, este martes, el de las 69 víctimas de Urda en la catedral de Toledo. En estos casos ha preferido homenajes laicos o ha delegado la representación del Gobierno.