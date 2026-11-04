Sánchez se va a grabar el podcast ‘Memorias de Pez’ una semana después de la tragedia de Urda con 69 muertos

Pedro Sánchez se va a grabar un podcast una semana después del accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas y que provocó más de un centenar de heridos.

Sánchez ha grabado el podcast de Memorias de Pez conducido por Borja Fernández Urón. En el podcast se habla sobre divulgación de historia, geopolítica y economía y Pedro Sánchez es uno de sus entrevistados.

El presidente del Gobierno sigue de precampaña electoral pese a la tragedia ferroviaria que ha acabado con la dimisión de su principal apoyo: Óscar Puente. Sánchez ha comparecido este miércoles a las 09:45 para hacer una breve declaración institucional en la que ha nombrado a Carlos Cuerpo como ministro en funciones.

Tras la comparecencia en el Palacio de La Moncloa, Pedro Sánchez se ha trasladado hasta la calle Teruel número 11 de Madrid donde le esperaban para grabar un podcast. La grabación ha comenzado a las 11:00 horas y se ha alargado hasta después del mediodía.

El lugar de la grabación estaba en el barrio de Tetuán donde creció Pedro Sánchez junto a su familia. El presidente se crio en la mejor zona del barrio, en las calles cercanas al Paseo de la Castellana, mientras que el podcast se ha grabado en la zona más humilde del barrio.

Tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, se ha desplegado un importante dispositivo de escoltas para blindar al presidente del Gobierno alrededor del edificio. También había escoltas dentro del edificio para que la grabación del podcast transcurriese con normalidad. Han utilizado numerosos vehículos y algunos de ellos se han aparcado en doble fila e incluso en un vado permanente.

El podcast ya está grabado y verá la luz en los próximos días. Pedro Sánchez ha querido utilizar a los creadores de contenidos digitales durante esta campaña para llegar a un nicho de votantes más jóvenes. El presidente del Gobierno también está potenciando sus redes sociales para acercarse al público digital.

No figuraba en su agenda oficial

La agenda oficial del presidente no incluía en ningún caso la grabación del podcast a la que ha asistido usando recursos públicos como su escolta y los coches oficiales de Moncloa.

La agenda de La Moncloa sólo tenía previsto este miércoles 4 de noviembre la declaración institucional desde el Complejo de la Moncloa, la clausura del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano y la inauguración oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Pedro Sánchez también tenía previsto asistir a la cena de bienvenida que los Reyes ofrecen en el Palacio Real a las delegaciones de la XXX Cumbre Iberoamericana. El presidente terminará la semana recuperando los actos de partido en Valencia pese a la tragedia de Urda.