Cara a cara entre Ada Colau (Frente Amplio) y Xavier García Albiol (PP) en La Sexta, centrado en la vivienda y los dos modelos claramente opuestos de ambos a cinco días de las elecciones del 29N, moderado por Ana Pastor. Albiol se mostró especialmente sólido al defender una estrategia basada en la realidad del mercado y la experiencia municipal. Desde el inicio planteó como prioridad «modificar la Ley del Suelo» para construir más rápido y en mejores condiciones, argumentando que «sólo aumentando de forma significativa la oferta se puede bajar la presión sobre los precios» y facilitar el acceso a la vivienda, «especialmente a los jóvenes». Insistió en que la «seguridad jurídica de los propietarios es clave»: sin ella, muchos no ponen sus pisos en alquiler por miedo a impagos u okupaciones.

Uno de sus momentos más contundentes fue cuando recordó que Feijóo le ha encargado, en caso de victoria, «redactar una ley antiokupación» que permita desalojar en 24-48 horas. Presentó esta medida como una respuesta práctica y urgente frente a un problema real que genera inseguridad y reduce la oferta disponible. También utilizó datos para cuestionar el diagnóstico de Colau sobre los fondos buitre como principal culpable y para contrarrestar las cifras sobre la evolución de los precios en Barcelona y Badalona.

Albiol recuerda a la exokupa Ada Colau que la okupación es un problema y que hay que luchar contra él. @Albiol_XG #ObjetivoDebate https://t.co/7XxdPy4XCy — PP de Catalunya (@PPCatalunya) November 24, 2026

Albiol no eludió el contraste de trayectorias. Reprochó a Colau su pasado como activista vinculada a okupaciones, citando el episodio de 2007. «Se le ha olvidado, señora Colau, citar que después de okupar un edificio privado en ese año, 10 años después tuvo que pagar, cuando era alcaldesa, una indemnización de 800.000 euros a los propietarios».

Ada Colau okupó un edificio en 2007 y 10 años después tuvo que pagar, cuando era alcaldesa, una indemnización de 800.000 euros a los propietarios. Así destrozó Barcelona. #ObjetivoDebate https://t.co/3wbAJEvkEK — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 24, 2026

Contrastó esa etapa con su propia gestión en Badalona, donde ha priorizado el orden y la lucha contra la ocupación ilegal. Ironizó con la gestión de Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona : «Si quedó así, no me imagino lo que pasaría si fuera vicepresidenta», la lanzó, y defendió que el peso de los problemas de las familias vulnerables no puede recaer únicamente «sobre los particulares propietarios».

En su minuto de oro cerró con claridad: el domingo se eligen dos modelos. Uno, el de Feijóo y un equipo con experiencia, que incluye la ley antiokupación que él mismo impulsaría; y otro, el que asoció a la Barcelona de Colau, con ocupaciones y lo que calificó de falta de respeto a las normas. «No quiero para España lo que vi en la Barcelona de la señora Colau», sentenció.

Colau apostó por el intervencionismo, expropiar fondos buitre y pisos turísticos, bajar alquileres por ley y contratos más estables. Defendió con firmeza el modelo de intervención pública para combatir la especulación. Propuso como primera medida de un posible Gobierno del Frente Amplio expropiar viviendas de los fondos buitre, bajar los alquileres por ley y convertir los contratos en más estables.

Argumentó que se podría alcanzar rápidamente el millón de viviendas prometido por el PP expropiando unos 400.000 pisos de uso turístico y 600.000 en manos de fondos de inversión para destinarlos al alquiler social. Reivindicó su etapa como alcaldesa de Barcelona, donde según ella se duplicó el parque público de vivienda (unas 7.500 en ocho años), y criticó a Albiol por el fuerte aumento del alquiler en Badalona (un 23 %), al no aplicar la ley de contención de precios. En su minuto de oro llamó a un «voto en masa» para cambiar las reglas del juego y priorizar «casas para vivir, no para especular».