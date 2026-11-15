Albiol exige la intervención de la Armada para frenar la llegada de cayucos a Canarias: «La situación es insostenible»

El candidato por Barcelona del Partido Popular, Xavier García Albiol, ha exigido la intervención de la Armada Española para frenar la llegada de cayucos a Canarias. Durante un acto de campaña en el barrio Mas Pellicer, de Reus (Tarragona), realizado este domingo, Albiol ha afirmado que la ola migratoria que está viviendo el archipiélago canario «es insostenible» y ha sostenido que España carece de capacidad para acoger a todos los inmigrantes.

García Albiol acusa a las mafias de llevar la inmigración irregular a España y, para frenarlo, exige que se controlen las aguas internacionales en Canarias y el acceso a la isla de El Hierro con el objetivo de que las mafias que trafican con seres humanos «vean que queda anulada su actividad de traer inmigración irregular a nuestro país».

Ante la llegada masiva que están sufriendo las costas canarias en los últimos días, el también alcalde de Badalona ha expresado que «España no puede seguir acogiendo absolutamente a todo el mundo y que España no puede seguir siendo la puerta de entrada de la inmigración irregular de Europa», y ha asegurado que se deben tomar «medidas serias», advirtiendo que «si esto sigue así, va a haber un problema muy serio».

Albiol ha recorrido el barrio Mas Pellicer de la localidad de Reus, en Tarragona, acompañado por la candidata del PP de Tarragona al Congreso, Mónica Landete. En su discurso ha explicado que España no tiene la capacidad de acoger a todos los inmigrantes que han llegado en los últimos días a Canarias: «No lo puede hacer Canarias y, evidentemente, Cataluña tampoco».

Asimismo, ha responsabilizado al Gobierno de aplicar políticas que favorecen esta situación: «La única política de inmigración del Gobierno de España es la política de acoger a estas personas y que sean bienvenidas», ha agregado.

Exigimos la intervención inmediata de la Armada Española para reforzar el control de nuestras fronteras y evitar que España siga siendo la puerta de entrada de la inmigración irregular a Europa. La situación en Gran Canaria, con la llegada de más de 4.000 inmigrantes irregulares en los últimos días, es insostenible. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 15, 2026

Albiol denuncia la situación de la vivienda en Cataluña

Xavier García Albiol no ha desaprovechado la oportunidad de denunciar la situación de la vivienda que vive Cataluña, sobre todo el tema de las ocupaciones, con respecto al cual considera que en Reus se ha deteriorado la convivencia vecinal ante la mala gestión del municipio, ahora en manos socialistas. Se ha referido sobre todo al barrio Mas Pellicer, donde a su juicio «hay una parte importante de personas que se han instalado, que han ocupado viviendas».

«De cada diez ocupaciones que se producen en el conjunto de España, cuatro se producen en Cataluña», ha advertido Albiol, quien sostiene que la mayoría de personas que ocupan viviendas son conflictivas, sean inmigrantes o personas con nacionalidad española.

Además, ha prometido que él se encargará de asumir la aplicación de la ley contra la ocupación que permitirá el desalojo en 48 horas de quien entre de forma ilegal a una vivienda, siempre y cuando Alberto Núñez Feijóo gane las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. «Esto requiere una respuesta contundente y requiere una respuesta judicial inmediata. Y este es nuestro objetivo», ha culminado.