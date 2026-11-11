Ada Colau en ‘La Revuelta’: «Podría tener más de 400.000 euros en el banco»

Este martes 10 de noviembre, ha sido Ada Colau quien se ha sentado en el escenario del Teatro Albéniz de Madrid para ser entrevistada por David Broncano en La Revuelta. En una entrevista mucho más amable de la que se vivió el día anterior con Santiago Abascal, la exalcaldesa de Barcelona ha dado un discurso político ante el que el presentador del programa ha recuperado su tono habitual de ironía y humor.

Este martes, Broncano ha comenzado La Revuelta disculpándose por la entrevista que le había hecho el día anterior a Santiago Abascal. Cuando ha recibido a Ada Colau, la candidata del Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre, ha dicho: «Abasca ya ha sido suficientemente protagonista, y hoy no tiene que serlo más».

Colau se ha mostrado «totalmente a favor» de las entrevistas no periodísticas a los políticos, ya que considera que existen muchas facetas y dimensiones en la vida: «La política puede hacer tu vida mejor, pero bailar también, tener personas queridas y cuidarlas, reírte, todas son esenciales».

Broncano, obviamente, se ha sentido mucho más a gusto con la invitada de este martes y ambos han hablado de impuestos y de salarios y a atacado a nombres muy importantes de nuestro país: «Florentino Pérez, que tiene 4.900 millones, seguro que puede pasar a pagar 318 en lugar de 150 millones en impuestos», ha sentenciado. «Con 4.900 millones de euros, yo creo que sí le subimos los impuestos a Florentino Pérez… No se lo va a gastar, ¿no? Lo entenderá. Yo creo que no lo entenderá, pero bueno…».

Colau ha sentenciado: «Hay que subirles los impuestos a los megarrichos. Hay 33 personas en España que son multimillonarias. O sea, que tienen miles de millones».

Las preguntas clásicas a Ada Colau

Broncano ha recuperado las preguntas clásicas de su programa: cuánto dinero tiene su invitado en la cuenta y cuántas relaciones sexuales ha tenido el último mes.

Ante la primera cuestión, la candidata del Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre ha dicho: «Podría tener más de 400.000 euros en el banco, pero tengo menos de 10.000».

Con respecto al sexo, la catalana ha explicado que, por culpa de su maternidad y la alcaldía de Barcelona, sus relaciones íntimas han sido «un desierto».